新年迎接新氣象，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網三大會員服務升級。

為提供消費者更隨心、便利的購物體驗，momo推出「結帳服務進化版功能」，除了讓消費者可自由勾選購物車中商品結帳，亦可選擇一筆訂單通通結。

momo響應財政部推動發票雲端化，推出「中獎發票超商列印」透過自動中獎通知、超商列印發票等服務，讓消費者兌獎作業更便利即時。

momo忠實會員最關心的信用卡回饋亦祭出momo富邦聯名卡「最高10% momo幣回饋無上限」權益再展延。即日起至6月30日於momo購物網結帳刷momo卡，將持續享有筆筆5％momo幣回饋、下單指定千大品牌商品最高10％momo幣回饋無上限優惠。

面對消費者購物車滿溢的商品清單及因應不同配送地址，momo結帳服務更新「自由勾選結帳商品」功能，凡商品加入購物車後，消費者即可隨心勾選單筆結帳品項。

另外，momo亦推出「一筆訂單通通結」功能，一般宅配、快速到貨、冷凍宅配、電子票券、下載版序號等商品皆可合併於一筆訂單完成結帳。momo強調，透過不斷的進步，持續為消費者創造更便利的購物體驗。

為鼓勵消費者多加使用雲端發票載具，momo同時推出「中獎發票超商列印」功能，消費者於2021年11月起下單選用電子發票並使用momo會員載具，若幸運中獎，momo將於統一發票開獎翌日10日內以簡訊、email主動發送中獎通知，或消費者亦可自行於momo購物網會員中心「中獎發票超商列印專區」查看中獎資訊，並持專屬兌獎序號或QRcode至全家超商FamiPort列印中獎電子發票證明聯，即可透過統一發票兌獎APP進行兌獎或至實體兌獎服務據點領獎。讓消費者享有自動兌獎、中獎主動通知、避免發票遺失等便利服務。