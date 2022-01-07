國家電影及視聽文化中心今（7日）上午舉行開館典禮，新北市長侯友宜先致詞時提到，為了讓電影人有完整的家，新北協拍中心願意先退出，但2期規畫要思考並肩作戰，行政院長蘇貞昌致詞則提到，侯任期只剩下1年，2期土地應盡速移轉。該中心土地問題讓兩人隔空較勁，讓單純的開館典禮，又增添了許多政治味。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、新北市長侯友宜今（7日）上午出席「國家電影及視聽文化中心開館典禮」。

蔡英文總統(左1）、行政院長蘇貞昌（右1）以及影視聽中心董事長藍祖蔚（右2），7日一同出席國家電影及視聽文化中心開館。針對近日國內本土病例再起，蘇貞昌呼籲民眾遵守防疫規範及打疫苗，提高疫苗覆蓋率，也呼籲民眾春節仍要保持警戒心。（鄧博仁攝）

侯友宜致詞時表示，國家電影及視聽文化中心願意落腳新北，給電影人一個家，這樣的夢想經過很多人的努力，自己扮演承上啟下的角色，用感恩的心情來看待，無論從土地取得、興建，自己只要有來新莊都會來看一看，最重要是希望成為溫暖、舒服的地方。

國家電影及視聽文化中心外觀。（鄧博仁攝）

國家電影及視聽文化中心內部空間。（鄧博仁攝）

侯友宜提及，蓋了硬體最重要還是軟體，人才進來了，本來新北協拍中心也在國家電影及視聽文化中心內，協拍更多的紀錄片、影片，但是為了中心一個完整的家，新北協拍中心願意先出來，另外，在第2期工程時，思考如何並肩作戰，第2期土地還是由新北市出，但那並不重要，重要是有沒有心要趕快完成。

國家電影及視聽文化中心內部圖書館空間。（鄧博仁攝）

國家電影及視聽文化中心放映室。（鄧博仁攝）

蘇貞昌致詞時表示，侯市長致詞提到的第2期工程，54億元蔡總統指示早就準備好了，如果還要經費，中央都全力支持，不過，文化部一直有顧慮，第1期土地產權已經移轉，但第2期土地還是沒有移轉。

蘇貞昌說，自己是老縣長必須和侯市長分享，時任縣長時把三峽185公頃土地開闢完成，其中54公頃土地給台北大學設校，54公頃中的35公頃土地仍屬於市府的，當年無償提供，但是卸任後由於土地沒有移轉，於2006年後卻要被收租金每年1億元，一直到2010年才把土地移轉，讓房地合一，學校可以安定下來。

「第2期的土地簽署，侯市長只剩下1年，要快一點！」蘇貞昌說，讓文化部無後顧之憂，未來的市府不會變卦，啟用毫無困難，可以加快、加碼，不僅是館、一期、二期，包含周圍環境可以國際化、趣味化，讓全國看見、國際看見。