桃園機場有保全確診，台南市長黃偉哲開出第一槍，指春節活動可能喊卡。台北市長柯文哲7日表示，今年依去年經驗採取新戰略，線上線下都準備，此外，柯文哲也認為線上線下整合大概是時代潮流了，每一家餐廳在營運時都要想好，萬一又不准內用怎麼活下去。

柯文哲今早參與疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表會，對於疫情升溫有不少餐廳接到退訂尾牙，他指出，市府有振興與轉型2個戰略，但振興不如轉型。

他分析，過去1年外送平台獲利很多，電商加物流相當一個程度還是會取代傳統市場，甚至傳統餐廳，線上線下整合大概是時代潮流了，每一家餐廳在營運時都要想好，萬一又不准內用怎麼活下去，所以要建立外送系統，不然餐廳會變得相當脆弱，一旦停止內用就垮掉了。

至於有縣市政府宣布可能停辦春節活動，柯文哲說，台北市1個月後要舉行台北燈節，從去年經驗來看，今年就採取新的戰略，一開始就準備線上線下，現場布置外也透過線上方式實況轉播。

柯文哲強調，疫情嚴重就限縮線下人數，鼓勵民眾到線上參與，狀況好就歡迎大家到現場來看，從去年白晝之夜開始，北市府已建立大型活動線上線下虛實整合方法，可按疫情需要配比，這是後疫情時代大型活動的基本原則。