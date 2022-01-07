（補習）舊態重演，保障中小學生度過愉快充實、溫馨祥和的假期，大陸教育部印發通知部署各地教育部門認真做好寒假期間「雙減」工作。嚴查隱形變異行為，嚴厲打擊以「家政服務」「眾籌私教」「研學」等名義進行變相違規補習；對巡查中發現的違法違規培訓行為嚴懲重罰，讓違規者「一處失信，處處受限」。同時要指導學校嚴格控制寒假書面作業總量。

大陸教育部網站7日發布，寒假將至，為嚴防校外培訓（補習）舊態重演，保障中小學生度過愉快充實、溫馨祥和的假期，大陸教育部印發通知部署各地教育部門認真做好寒假期間「雙減」工作。嚴查隱形變異行為，嚴厲打擊以「家政服務」「眾籌私教」「研學」等名義進行變相違規補習；對巡查中發現的違法違規培訓行為嚴懲重罰，讓違規者「一處失信，處處受限」。同時要指導學校嚴格控制寒假書面作業總量。

通知要求，各地要就寒假「雙減」工作作出系統部署，制定工作方案，細化分工、壓實責任、全面覆蓋。要嚴格執行日常巡查，嚴防義務教育階段線下學科類培訓機構違規開班、面向3至6歲學齡前兒童的培訓機構違規開展線下學科類（含外語）培訓、非學科類培訓機構以「素質拓展」「思維訓練」等名義超範圍開展學科類培訓等問題發生。嚴查隱形變異行為，嚴厲打擊以「家政服務」「眾籌私教」「研學」等名義進行變相違規培訓。通過全網巡查、全時段巡查與重點監看相結合的監測機制，集中整治違規開展學科類培訓和學前階段線上培訓問題。

通知強調，要堅決落實嚴罰重處，對巡查中發現的違法違規培訓行為嚴懲重罰，定期更新黑白名單，將違規培訓機構納入黑名單，讓違規者「一處失信，處處受限」。加大曝光力度，形成警示震懾。要廣泛接受社會監督，各地要暢通線索獲取管道，可聘請人大代表、政協委員、新聞媒體、社區群眾等作為社會監督員，豐富線索獲取來源。對舉報線索，要認真核查、加快辦理、及時回饋。

通知提出，要做好學生假期安排，各地要指導學校嚴格控制寒假書面作業總量，引導學生合理安排學習生活。有條件的地方根據實際需要，因地制宜積極探索寒假託管服務，堅持學生自願參加，幫助家長解決寒假看護難題。嚴禁學校寒假期間組織集體補課、講授新課。要大力營造良好氛圍，積極宣傳科學育人觀念，發佈消費提醒，引導家長理性看待、慎重選擇校外培訓。要密切家校聯繫，指導家長積極承擔家庭教育責任。要充分利用博物館等各類校外活動場所，組織開展豐富多彩的寒假活動，讓孩子度過一個有意義的寒假。