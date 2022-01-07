台數科(6464)旗下子公司鑫傳(6856)今(7)日興櫃掛牌，集團董事長廖紫岑表示，鑫傳2018年至2020年每年EPS都有4~5元，是穩定獲利的小金雞，如今結合電商、內容、頻道三方資源，搭上5G時代來臨，必能打造出獨一無二的數位匯流生態系。

鑫傳今以68元興櫃掛牌，股價最高上漲至132元，漲幅達94%，鑫傳2021年前11月營收4.15億元，累計稅後純益為1億元，每股純益為4.18元。

鑫傳於今日正式興櫃掛牌，這也是台數科在2015年上市後，第一家集團獨立出來申請上櫃的子公司。營業項目以經營 電視購物、衛星電視台、節目製作、廣告銷售為主要營業項目，於1997年成立，資本額2.4億元，獲利穩定。

鑫傳擁有電視購物執照，2018年成立的「美麗人生MAY LIFE」電視購物目前在全台有線電視系統已經有84% 上架頻道，廖紫岑表示，美麗人生將積極地跨足電商也不排除合併其他電子商務標的，將會是鑫傳未來發展的重點。

鑫傳也跟OTT平台LINE TV的合製也進行多項內容深度合作計畫，包括地方新聞在LINE TODAY 24小時新聞即時播放，合製微文史節目「ＬO叩敲敲門」，也創下200萬點閱次數的佳績。

除發展電視購物、與LINE TV合作外，鑫傳旗下也有兩個衛星電視頻道，每年均有逾2億元營收。

廖紫岑表示，鑫傳到資本市場公開發行，是有線電視產業數位轉型的重要的一步，鑫傳也許不是產業裡規模最大的公司，但一定是最獨特的生態系公司。