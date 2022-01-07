1月8日起梅嶺賞花接駁點將改至台3線與市道174線路口附近「芒果農創玫瑰綠柏園」大型停車場。（台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市楠西梅嶺梅花盛開，吸引不少遊客利用元旦連假前往賞花，因原接駁點「梅嶺資訊站」停車位有限，自本周末（1月8日）起接駁點將改至台3線與市道174線路口附近「芒果農創玫瑰綠柏園」大型停車場，接駁車也加密到15分鐘1班，歡迎民眾把握花期多加利用。

交通局局長王銘德表示，黃偉哲市長大力推薦山區賞梅觀光行程，特別責成相關單位做好交通疏導工作。考量山區停車空間有限，交通局檢討第1周交通情形後，採取「區外停車、區內接駁」策略，請民眾配合指揮引導。

王銘德表示，因原接駁點「梅嶺資訊站」停車位有限，市府特別改為商借「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路9號，台3線旁）作為轉乘停車場，容量增加3倍以上。

交通局已趕工於台3線沿路設置指標，請欲搭乘接駁車的民眾，依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山。接駁車班距大幅加密，由原30分鐘加密至每15分鐘1班次，且依人潮機動加班。時間也提前1小時，自上午9時開始運行，末班車下山為下午4時。

另搭乘大台南公車旅客，請於玉井站轉搭「綠22」線上山，交通局已協調客運業者，逢假日增開玉井14：30發車及梅嶺15：10梅嶺發車班次，以疏運人潮。

交通局表示，以上停車轉乘及加密班次等措施，將於1月8、9、15、16、23等週末假日，及春節假期的大年初一至初六（2月1日至6日）實施，並滾動檢討調整班次，歡迎民眾多加利用並注意公告資訊。