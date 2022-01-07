英國第5頻道拍攝到皇家海軍諾森伯蘭號巡防艦撞上俄潛艦現場

在電視紀錄片將撞船事件搬上螢幕後，英國國防部終於證實，兩年前，皇家海軍「諾森伯蘭」號巡防艦（HMS Northumberland）在北大西洋航行時，艦後的拖曳聲納陣列和俄羅斯潛艦相撞。

據《動力》（The Drive）網和《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，兩艘軍艦在碰撞中都受損，而這是就目前所知，自從冷戰以來發生的第一起類似事件。最初揭露2020年撞艦事故的，是名為《戰艦：海上生活（Warship: Life at Sea）》的英國第5頻道（Channel 5）電視節目，如今節目已邁入第3季，相關片段就在最近的片段中播出，而據信這是類似事件第一次被記錄並公開。

節目中以紀錄片的方式，播出英國皇家海軍戰艦上難得一見的幕後日常生活。據說在第2集中，排水量5,400噸的「諾森伯蘭」號和1艘俄羅斯潛艦上演了「貓捉老鼠」的戲碼。電視畫面顯示，當俄國潛艦撞上「諾森伯蘭」號的拖曳聲納陣列瞬間，艦上警報聲大作，而艦員吼道：「那是甚麼鬼，靠！我他媽的剛撞到甚麼？！」

英國「諾森伯蘭」號巡防艦與俄潛艦相撞

英國國防部在聲明中說，2020年末，「諾森伯蘭」號追蹤1艘俄羅斯潛艦，而拖曳聲納陣列與對方相撞。不過，英方強調，為了確保國防安全，皇家海軍經常會追蹤外國船隻和潛艦。

「諾森伯蘭」號是英國23型巡防艦之一，幾年前曾改裝，裝備了改良的2087型拖曳聲納陣列。這屬於低頻主動聲納（Low Frequency Active，LFAS），但能在主動和被動模式間切換。