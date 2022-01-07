桃機群聚擴及歌友會累計12人確診，不少網友擔憂歌友會成獅子會翻版，對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，大家還是快打疫苗增強保護力，他已要求自己的媽媽先暫停所有的社交聚會活動，今早也帶媽媽去打了第三劑；而他原本想晚一點打第三劑加強針，但因為這波疫情，所以決定下周要去打，而他和媽媽都選擇了半劑莫德納。

林氏璧今在臉書表示，桃機群聚累計12人染疫，其中3人為金嗓歌友會的延伸案，分別是58歲男計程車司機（Ct值26.5）、60多歲女性（Ct值18.6）及同住家人59歲女（Ct值38.1），歌友會2例確診都與女清潔員（案17239）足跡有多日重疊。歌友會匡列的接觸者陸續採撿中，而桃園市市長鄭文燦也說，歌友會成員的家人也要擴大採撿。

林氏璧接著說，昨晚新增的另一個案例是27歲的機場女保全，主要是負責第二航廈的保全工作，個案在1月4日出現喉嚨痛症狀、1月5日至醫院採撿、1月6日確診。由於女保全的工作區域與上次劃出來的風險區完全重疊，但因為保全值勤動線複雜，因此所有的機場保全人員共391人通通都要採檢，避免隱形傳播鏈。

林氏璧指出，很多人擔心桃機群聚恐會像先前獅子會那樣，因為歌友會跨年餐會的照片看起來桌距很擠，唱歌又吃飯感覺不會一直戴口罩。根據疫調，確診的清潔工（案17239）沒有用餐，只有在1月1日的凌晨去打牌3小時。並在1月2日與3日造訪，每次都停留約3小時，接觸者10多人，至於其他3位確診者在歌友會的動線仍要再釐清。

林氏璧也呼籲大家不要再撐了，該打疫苗的人還是趕快去打比較好。另他也分享自己79歲的媽媽先前已打過兩劑AZ，今早去打了第三劑莫德納疫苗，他也建議媽媽取消所有的社交聚會，觀察疫情的狀況一周後再看看，屆時疫苗保護力也會逐漸提升。

林氏璧透露，他下周就打完第二劑滿五個月，到時候他也會去打半劑的莫德納，原本他還想說要等到去日本前再打，但Omicron的出現卻改變了一切，只好重新擬定疫苗施打計劃，畢竟像他這樣有慢性病的中年男性，還是先打增強防住院的保護力吧！

貼文引起網友熱議，「不覺得台灣現在的疫苗覆蓋率，可以參加以Omicron為考題的期末考」、「想打第三劑啊，但時間未到」、「我同事那位老人家連第二劑都還沒打」、「歌友會真的令人擔心」、「不會是翻版，這是正版，比獅子王還猛」。