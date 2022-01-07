國軍111年春節加強戰備，7日在基隆威海營區展現戰備整備實況，海軍首次開放沱江級塔江軍艦，兩艘同級艦並在基隆海域實施高速航行等科目，向國人展現國造艦艇的優越性能與海軍官兵戮力戰備訓練成果。（張鎧乙攝）

國軍111年春節加強戰備，7日在基隆威海營區展現戰備整備實況，海軍沱江軍艦在基隆海域實施高速航行等科目，向國人展現國造艦艇的優越性能與海軍官兵戮力戰備訓練成果。（張鎧乙攝）

海上分列式

干擾彈發射

海軍國艦國造新興兵力陸續成型，海軍司令部今天首度開放媒體登上沱江級塔江軍艦與快速布雷艇參觀，展現海軍執行戰備實況，以及捍衛海疆安全的決心與能力。

塔江艦為沱江級艦第二艘，採雙船體設計、甲板面積大、速度快、吃水淺，台灣的二期漁港都可以進駐，有「航母殺手」稱號，具備匿蹤高速特性，還能搭載16枚海劍二防空飛彈、8枚雄二反艦飛彈、4枚雄三反艦飛彈，左右舷都能接戰。

至於快速布雷艇最重要的則是艇上裝載的自動化布雷系統，提升水雷酬載能量、降低布雷作業所需人力及擴大布雷海域面積等，是國軍國土防衛作戰任務中，海軍封鎖台灣周邊海域，不讓敵軍艦船進犯，進而遂行登陸作戰的利器，也是不對稱戰力整建的重要裝備。

海軍司令部表今規劃以沱江級艦及快速布雷艇等新興兵力性能展示為重點，包含艦艇參觀、高速航行、高速迴轉及海上分列式等科目，不過今日因海象不佳，僅呈現沱江艦、塔江艦雙艦展示，快速布雷艇的科目則取消。

海軍司令部表示，國防建軍任重道遠，非一蹴可幾，國防安全需要國人關懷與支持。此外，因應敵情威脅及國際情勢影響，全體海軍官兵將秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，持續戮力戰備整備工作，並在現有基礎上推動新一代兵力整建工作，建立海軍堅實戰力，凝聚全民國防力量，確保國家安全及永續發展。