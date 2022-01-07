中央3月才完成防疫旅館體檢 柯文哲無奈：春節前最危險

春節過年前有大批從國外回來的民眾，防疫旅館量能要當相大，台北市長柯文哲7日表示，在量和品質當中要取一個平衡，不能一直擴張，關關難過關關過。對於中央體檢防疫旅館要到3月才完成，柯文哲無奈回應，最危險是在春節前，3月就不用檢查了。

柯文哲今早參與疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表會，外界質疑防疫旅館量能恐怕不夠，他指出，在量和品質當中要取一個平衡，不能一直擴張，檢查不合格就要求退出，再找其他新的進來。

他表示，關關難過關關過，過去北市每天維持5、6000人住在防疫旅館，現在大約接近1萬人，農曆年假一過又會掉回去，政治上永遠要取一個平衡，若下令防疫旅館大幅布設，但並不是掛招牌就變防疫旅館，人員還要訓練、空調要檢查，不可能要旅館投資一大堆錢，過年後說不可以做防疫旅館了。

柯文哲說，春節最高峰會到90％，過年後馬上掉下去，政府會盡力量以理性、務實、科學態度取一個平衡。

至於怎麼看中央體檢防疫旅館要到3月才能完成，柯文哲認為，最危險是在春節前，3月就不用檢查了。