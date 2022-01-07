19歲大陸女星蔣舒婷是女子團體SNH48五期生，2015年底正式出道，4年前分隊到SNH48 Team HII，她臉蛋甜美、氣質脫俗，擁有一票粉絲，今(7日)卻驚傳她在彩排過程中衣服竟被鐳射光照到起火，當下背部燒了個大洞，幸好她反應快即時脫下衣服才沒受傷，但公司冷血仍要求她們繼續工作，令不少粉絲氣炸。

SNH48是上海絲芭文化傳媒集團在大陸組成的大型女子團體，成立初衷為「可面對面偶像」，目前旗下分為為Team SII、Team NII、Team HII、Team X四支隊伍，而蔣舒婷屬於Team HII，在微博擁有22萬粉絲。上月底她留言寫下：「2021我想對你說」，引來大批粉絲留言，有人說：「美女你好給你介紹一下～這個是我的對象」，並曬出蔣舒婷的照片，引來她親自回：「有點好看的過分了」，另也有人說：「我要敬我的寶貝蔣舒婷。感謝她，分享了她的絕世美貌，我也發自內心地祝願她的人生從此以後開始發紅！！發紫！！」她開心說：「借你吉言」

蔣舒婷外型甜美。（圖／翻攝自SNH48-蔣舒婷微博）

據《會火》報導，蔣舒婷稍早現身粉絲群組，大呼：「救命啊，鐳射燈照到我的衣服，起火了！還好我脫得快，我的表演服也燒了點，得臨時補了，人還好，大家不用擔心，工作人員姐姐好好，一直在幫我冰敷嗚嗚嗚」，並曬出衣服被燒了個大洞照片，嚇壞粉絲。

蔣舒婷在粉絲群透露彩排出意外。（圖／翻攝自會火微博）

蔣舒婷接著貼上三個哭泣的表情符號，但報平安強調自己沒事，然而網友發現不僅衣服被燒到破洞泛黑，連蔣舒婷的頭髮都被燒到一點，知情粉絲說：「（蔣舒婷）後背塗了藥膏又繼續排練了，孩子說都嚇哭了，昨晚直播的時候還一直安慰我們沒事沒事，（公司）到現在連一通聲明都沒有」，令其他粉絲都為偶像遭遇忿忿不平，要求公司出面給個解釋。