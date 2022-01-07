「幸福共享美濃GO!」媒合公車式小黃、復康巴士還有通用計程車等，透過電話、Line等等多元的預約方式，提供民眾點對點的交通服務。（洪靖宜攝）

公車式小黃、復康巴士還有通用計程車等，透過電話、Line等等多元的預約方式，提供民眾點對點的交通服務。（洪靖宜攝）

高雄市公車式小黃交通接駁服務升級，為了改善偏鄉公共運輸環境，啟動「幸福共享美濃GO！幸福巴士2.0」，升級偏鄉交通運輸服務，媒合公車、計程車、復康巴士還有通用計程車等，透過電話、Line等等多元的預約方式，提供民眾點對點的交通服務，還提供無路線、無班表、更彈性的預約公車式小黃服務，串起偏鄉民眾回家的最後一哩路。

高雄市已經有58條公車式小黃路線，深入偏鄉地區服務當地民眾，成效顯著備受民眾肯定。7日啟動「幸福共享美濃GO!」平台，媒合包括公車小黃、復康巴士還有通用計程車等各方的交通載具，透過電話、Line等等多元的預約方式，提供民眾點對點的交通服務，也更具機動性與便利性。

如此一來公車式小黃也升級為2.0版，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性的預約公車式小黃服務，讓小黃串起偏鄉民眾回家的最後一哩路。

「幸福共享 美濃GO!」自即日起開始服務，乘車採記名預約制，民眾最晚須於乘車日前一天18時前完成預約，幸福運輸營運服務中心收到預約後會立即進行媒合，乘客達兩人以上即可發車，並將預約結果通知民眾，服務車輛會於車身放置「幸福共享 美濃GO!」車貼提供乘客辨識。

交通部公路總局局長許鉦漳表示，自2019年幸福巴士元年開始，公路總局積極與高雄市政府共同推動高雄市偏鄉幸福小黃，截至去年12月旗美九區及田寮區，路線數就達24條，高雄市公車式小黃路線涵蓋33個行政區，共計58條，可說全國之冠。

交通局長張淑娟說「幸福共享 美濃GO!」由多元車輛、幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路組成，需求通報網路涵蓋區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等在地單位，服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等，民眾若想瞭解相關服務內容或有乘車需求，可於平日8時30分至18時向在地需求通報點詢問或撥打免費服務專線0800-660-696及Line聯繫與預約。