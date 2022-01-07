台灣第四大有線電視業者台數科（6464）集團旗下子公司鑫傳國際多媒體科技公司（6856）7日正式登錄興櫃交易，鑫傳以每股68元掛牌買賣，盤中一度漲至132元，一度大漲94％，最低92元。

台數科集團董事長廖紫岑表示，鑫傳在台數科集團二十多年，2018~2020年每年EPS都有4、5元，穩定獲利是集團小金雞，如今結合電商、內容、頻道三方資源，搭上5Ｇ題材，必能打造出獨一無二的數位匯流生態系。

鑫傳國際多媒體科技公司是台數科在2015年上市後，第一家集團獨立出來申請上櫃的子公司。以經營 電視購物、衛星電視台、節目製作、廣告銷售為主要營業項目，1997年成立，資本額2.4 億元，獲利相當穩定。

鑫傳董事長廖紫岑自許鑫傳擁有三個「金」字招牌。第一是擁有稀有的電視購物執照，2018年成立的「美麗人生MAY LIFE」電視購物目前在全台有線電視系統台已有84％上架頻道，在電視收視族群的年長者與家庭主婦中，電視購物仍擁有一定的支撐力與互動性。

第二，是內容產業的平台串連與內容的原創，跟ＯＴＴ平台LINE TV 的合製也進行多項內容深度合作計畫，包括地方新聞在LINE TODAY 24小時新聞即時播放，合製微文史節目「ＬO叩敲敲門」，也創下兩百萬點閱次數的佳績。

廖紫岑表示，美麗人生將積極地跨足電商也不排除合併其他電子商務標的，將會是鑫傳未來發展的重點。美麗人生更創下電視與網路雙直播的平台導購方式，與「LINE購物平台」深度結盟並搭配直播平台「就醬播」及「寶藏屋」共同合作，舉辦首場公益直播購物活動，協助台南時令農產、雲林監獄及庇護工廠販售產品。

LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE在台灣的滲透率確實相當高，台灣擁有2100萬的月活躍用戶，在這樣基礎之上，可以把原創的內容留在台灣，成為一個有文化影響力的平台，因此對於未來的發展有高度的期待。

第三是陪伴產業，鑫傳旗下有兩個衛星電視頻道，冠軍電視與冠軍夢想台，每年有2億多元的營收，在長輩收視戶中，佔有相當大的優勢。

廖紫岑表示，如何讓這些長輩可以享受更多科技進步的資源，把陪伴產業科技化、人性化，支持更多新創團隊投入長照的陪伴產業也是衛星電視轉型的重點，目前已經跟瑪帛科技合作，讓各種健康、運動、娛樂的互動課程，讓長輩透過家中電視可以居家學習。