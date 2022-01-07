成都市成華區人民法院審理成都男老師梁崗被控涉嫌集體性侵高中男學生一案，7日宣判，以強制猥褻罪判處有期徒刑8年；禁止梁崗自刑罰執行完畢之日或假釋之日起5年內從事教育、培訓相關職業。

法院經審理查明，被告梁崗於2016年至2018年在成都某中學任教期間，先後將當時正在接受其教導的夏某，畢業後就讀大學的學生龔某、楊某等6人，分別約至梁崗家中、酒店，實施強制猥褻行為。

法院認為，被告梁崗強制猥褻7名被害人，對象包括正在接受其教導的學生和已畢業的學生（其中未成年人兩名），屬於法律規定的強制猥褻罪的「其他惡劣情節」，依法應當判處5年以上有期徒刑。成都市成華區人民法院遂依法作出上述判決。

被告梁崗與刑事附帶民事訴訟原告達成和解，並當庭道歉。刑事附帶民事訴訟原告人撤回起訴。

被害人親屬、成華區人大代表、政協委員、關心下一代工作委員會工作人員及社會各界群眾二十餘人旁聽了宣判。

澎湃新聞報導，2020年4月，被害人「小楊」公開舉報成都某學校知名教師梁崗曾對他和多名同學進行猥褻，引發廣泛關注。這些男生表示，在他們上學時或升學後，梁崗曾多次將他們叫至家中或酒店，進行性騷擾甚至侵害。

澎湃新聞報導，小楊希望能永久吊銷梁崗的教師資格證並不得再次考取，（梁崗）對每位受到心理創傷的同學進行民事賠償，且對每位同學公開道歉。

「我們遭受的創傷並不比女性被性侵害低。」小楊曾在微博中稱，若有新的證人或線索，可私信聯繫他。

2020年11月12日，成都市成華區法院開庭審理梁崗涉嫌強制猥褻案。成華檢方指控稱，被告人梁崗于2003年7月大學畢業後，在宜賓、成都兩所高中擔任教師期間，對7名被害人實施了猥褻。據上游新聞報導，庭審中，梁崗辯稱自己的行為不構成刑事處罰的必要條件，梁崗稱被害人對他暗示、引誘。

該案於2021年8月17日在成都市成華區人民法院再次開庭，據北青報消息，當天，4名受害學生出庭作證，案件未當庭宣判。自稱曾遭梁崗傷害的林行（化名）旁聽了庭審，他告訴記者：「梁崗在這次庭審中還是沒有認罪，也沒有對學生表示任何歉意。」

據四川省教育廳官方網站顯示，2011年，梁崗曾參與了「四川省中小學最具風采班主任（導師）」額定評選活動，並最終獲得了「最具風采班主任」的稱號。