太陽明星後衛保羅再次展現傳球之神的功力！保羅7日貢獻14分、13籃板及10助攻的本季首次大三元演出，其中13籃板更創生涯新高，帶領太陽以106比89輕取快艇，除了摘3連勝，也是本季首支拿到30勝(8敗)球隊，戰績超越勇士成為西區與聯盟龍頭。

原本太陽靠著次節一波11比0猛攻，曾領先快艇到19分之多，沒想到快艇下半場急起直追，打到末節追到只差4分差距，不過靠著保羅投進三分外線，接著連傳兩次助攻，太陽打出7比0小高潮，打到最後3分37秒，再以94比83領先。

保羅隨後馬上傳給傑倫史密斯，完成個人第10次助攻，也達到大三元數據，接著卡麥隆強生投進三分球，擴大太陽領先到14分，時間僅剩2分06秒，暫停過後，快艇總教練泰隆盧也把主力全都換下，因為他很清楚這場比賽已經輸定了。

太陽除了保羅大三元，卡麥隆強生攻下生涯新高24分，傑倫史密斯也拿19分、14籃板，戴文布克11分、10籃板及4助攻，派恩10分；快艇以馬可斯莫里斯26分最高，另有8籃板、3助攻，雷吉傑克生16分、8籃板，布雷索與小波士頓各拿10分。