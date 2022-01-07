藝人祈錦鈅擁有魔鬼身材，及神似周子瑜的甜美臉蛋，被網友封為「國民女友」、「G級子瑜」，平時透過社群分享日常的她，IG累積46萬人追蹤，足以見得她的超高人氣，日前曬出一系列清涼火辣照時，還心機撈起衣服，露出半截傲人北半球，讓網友看的鼻血直流。

祈錦鈅在Instagram曬出一系列清涼辣照，只見她穿著黑色比基尼，雖然外面套著黑色罩衫，仍露出吹彈可破的白嫩肌膚，及一雙不科學的火辣筆直長腿，接著心機拉起衣服，讓傲人北半球露出半截，極盡挑逗的畫面讓網友看的血脈賁張，但不忘寫下心聲：「待在相處舒服的人身邊，每天都是開心的，做自己想做的事，每件都是樂意的」，更強調「做最真實最舒服的自己，不傷害別人、不要管別人閒事，管好自己」。

眼見祈錦鈅不吝嗇秀出火辣身材，網友紛紛留言：「我又在找控制器了」、「這個笑容很美，北半球好性感」、「第二張中箭了」、「車頭燈包不住跑出來見客了」、「下半身真的好邪惡」、「第二張北半球是怎麼回事，視線完全無法移開」、「看到妳就覺得舒服了」。

祈錦鈅去年被爆料與友人無視防疫規定，到南投仁愛鄉霧社水庫唱歌玩樂，還脫口罩下水游泳，雖然事後澄清當天不是去玩，是去拍攝新歌MV，但仍為自己造成社會觀感不佳致歉，也強調會為行為負起責任。

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