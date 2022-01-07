由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》今（7）宣布，正式迎來二週年，為了感謝玩家們一直以來的陪伴與支持，即日起展開一系列2週年精彩活動，除了有連續登入週年福利、週年慶錦鯉活動、心願燈籠等多項活動之外，達指定條件後更將大方送出「SSR限定角色任選箱」！同時，全新角色覺醒「波羅斯」同步熱血登場！官方在此敬邀所有玩家共同歡慶《一拳超人：最強之男》二週年！

二週年活動盛大開放！

重磅降臨！解放力量的霸者—SSR+覺醒「波羅斯」熱血登場！

波羅斯作為入侵地球的外星人，是宇宙暗黑物質海賊團首領，宇宙的霸王，也是第一位被埼玉老師親口承認的強者。在與埼玉的戰鬥中卸下封印力量的鎧甲，露出深藍色的軀體，進而得到釋放的力量，實力大幅增強，並繼續和埼玉激鬥！

SSR+【覺醒】波羅斯

聲優：森川智之

系列：超能

陣營：怪人

定位：無視不屈、治療吸收、承擔傷害

技能：

普攻：霸者之拳。對單體目標二連擊造成140%的攻擊。

絕技：超·崩星能量彈。對整列每名敵人五連擊造成目標數均攤的1500%攻擊傷害，若目標觸發[不屈]，則無視該目標1次[不屈]效果，本次攻擊提高40%爆擊傷害。

被動：封印解除。隊友恢復生命時，波羅斯就會獲得60%的恢復效果，每回合最多觸發6次。永久增加自身生命值。限制解除到五星可增強被動效果。

覺醒被動：隨行支援。開場時召喚1名暗黑盜賊團員協助自身進行戰鬥，團員繼承波羅斯1800%基礎攻擊力的生命值。暗黑盜賊團員為波羅斯所在排隊友分擔80%受到全類型傷害（不包括紋章技攻擊及反傷效果），生命值耗盡後對隨機3名敵人造成團員30%生命值上限的額外傷害。

《一拳超人：最強之男》解放力量的霸者SSR+覺醒「波羅斯」熱血登場！

《一拳超人：最強之男》豐富活動熱鬧迎接二週年！SSR限定角色任你四選一！

《一拳超人：最強之男》於本月迎來二週年，眾多玩家在《一拳超人：最強之男》創造了許多難忘的回憶，為了感謝玩家們的支持，在歡慶二週年期間官方準備為數眾多的精采活動，與玩家們普天同慶！如即日起天天登入，「10人盛大派對卡、限時招募券、專屬招募券、鑽石…」等多項好禮送給你！週年特設「週年慶錦鯉活動」開放，活動持續三天，於每天晚上7點至10點進行，將在全服活躍達到100的玩家中抽出數量不等的一等獎、二等獎、三等獎，被抽中的幸運玩家將獲得不同數量的鑽石，沒抽到的玩家們也能獲得參與獎，千萬別氣餒！豐富多樣的活動，只為與玩家共同歡慶二週年！

《一拳超人：最強之男》二週年慶典盛大開幕！多項好禮大方送！

《一拳超人：最強之男》二週年專屬活動熱鬧展開

除此之外，只要在活動期間限時招募達到指定門檻，將免費獲得SSR限定角色任選箱，玩家可從「SSR張望怪、SSR【改造】傑諾斯、SSR守門犬俠、SSR【覺醒】戰慄的龍卷」中選一位心儀的夥伴共同作戰！《一拳超人：最強之男》二週年感謝有你！讓我們在未來持續創造美好回憶！

《一拳超人：最強之男》二週年限時回饋活動「限定角色4選1」

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