疫情升溫，台股今(7日)開高後向下急殺，電子、傳產類股齊跌，台積電跌逾1%，下跌10元，收在634元，聯發科也重挫3%，指數終場收在18169.76點，失守18200點，下挫198.16點，成交值3268億元。

美股周四多收黑，市場靜待即將公布的美國12月就業報告，亞股漲跌不一，台股開高後，一度來到18444.12點，上漲76點，9點30分後，台積電、聯發科等電子權值股急殺，大盤下殺至18134.41點，狂跌233點，指數上下震盪逾300點，市場也傳出疫情拉警報，引發恐慌性賣壓。

雖然台積電ADR收紅，但台積電開盤仍下跌1元，以643元開出，早盤一度翻紅至646元，帶動大盤指數收復5日均線，不料，電子股一陣下殺，台積電也成殺盤重點，股價翻黑跌至632元，下跌12元，跌逾1.8%；聯發科也跌逾3%，股價掉到1090元；大立光也跌逾3%，台達電、日月光也有2%的跌幅；聯電則在62.7元平盤上下震盪。

電子、傳產齊走弱，僅金融族群獨撐，彰銀、台中銀、華南金、玉山金仍有1%以上的漲幅。