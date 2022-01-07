台中一名60歲陳姓婦人趁著假日準備大掃除，沒想到彎腰要拾起垃圾拿去丟時，腰部突然劇痛，當下痛到站、坐都不行，經到長安醫院復健科求治，發現是腰椎小面關節錯位加上髂骨韌帶扭傷，經增生療法加復健才緩解；長安醫院復健科醫師詹益承說，天冷閃到腰的機會大增，最忌諱是突然的彎腰或急速扭轉。

詹益承解釋，當溫度較低時，肌肉容易緊繃，較難驅使出力或是收縮功能變差，這時若反復彎腰、搬抬重物，肌肉保護腰部關節的能力不足，更易導致肌肉或韌帶拉傷。這名婦人是大掃除時要將清出的垃圾搬出去，彎腰要搬重物，可能姿勢錯誤，造成腰部閃到，正確的方式是先蹲下再搬起重物，比較不會造成腰部傷害。

詹益承說，如果肌肉或韌帶拉傷，一般自行緩解的方式，若劇烈疼痛可冰敷，可以在床上放慢動作做腰部伸展，即仰躺並且雙手環抱雙膝靠近胸部，反覆施做維持一分鐘。

但他也提醒，若疼痛超過二周還沒好，表示受傷較嚴重或有其他問題，建議就醫。症狀輕微者會給予肌肉鬆弛劑與消炎止痛藥，搭配物理治療並教導核心肌群運動，通常一周內可舒緩；若症狀嚴重，經醫師判斷受傷的位置是在肌肉筋膜、韌帶、關節或椎間盤，則建議接受局部注射治療。

避免閃到腰的情況發生，詹益承表示最重要的還是預防重於治療：避免不良姿勢，若工作需維持同一個姿勢較久，建議每30-50分鐘做一次腰部伸展；搬運重物時，善用下肢力量分散腰部壓力，蹲下並盡量使重物靠近身體再站起；最後，平時應強化核心肌群，把自己的天然護腰練出來後，可以大幅減少閃到腰的機會。