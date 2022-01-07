疫情升溫，中央希望恢復20％專責防疫病房，台北市長柯文哲7日表示，他反對確診病例分散在所有醫院，破口會愈多，搞得遍地烽火，按中央戰略修整戰術，確診者100人以內，由聯醫和平醫院和三總收治，200人就再加入聯醫忠孝、仁愛、中興和陽明醫院，超過的話，再啟用區域醫院和醫學中心。

外界質疑中央要恢復20％專責防疫病房，人力恐怕不足，柯文哲今早參與疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表會後表示，他反對確診病例分散在所有醫院，破口就會愈多，變成防守地方太多。

柯文哲指出，經修正，如果在100人以內，就用和平醫院和三總2家撐住，若病例往上升再加4家，包括忠孝、仁愛、中興和陽明院區，壓在200床以內就用這幾家擋住。

他說，一旦再超過的話，就啟用區域醫院和醫學中心，如果每家醫院都收治病患，會搞得遍地烽火，到時候防不勝防更容易有破口，按中央戰略修整戰術，現階段每家醫院若空出病房等病人，會影響原本醫療量能，不要風吹草動讓整個醫療體系陷入閒置狀態。

此外，對於台北市是否有桃園機場相關疫情影響，柯文哲則說，通常疫調做完通知中央，中央再通知其他縣市，半年前他發現疫調系統有時間差，到現在還沒看到有桃園疫情影響台北市的相關報告。