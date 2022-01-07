台中市領有身心障礙手冊的邱姓男子，去年9月25日被發現陳屍在大甲區一間三合院前，現場無打鬥痕跡、且三合院陳姓屋主也辯稱不知為何家門前會出現屍體，但檢警追查發現，屋內地板、牆面等處都驗出有被害人血跡，認定李男是兇手，依傷害、遺棄致死罪起訴李男。

起訴指出，60歲邱姓男子原本與姊姊同住，但與66歲李姓男子是酒友，經常會去找李男喝酒，去年7月間，邱男離家後就未再返家，被列為失蹤人口，直到9月25日晚間，有民眾發現李男位於中山路的房宅外有屍體，警方獲報到場處理，確認死者是邱男。

檢警偵辦此案並找上李男說明，但他一度否認犯行，還辯稱自己都住在戶籍地、已經多月未見過邱男，更強調不知道為何屍體會在自家門外。

但檢警調查發現，李男房宅內的地板、牆面與床墊都有邱男的血跡反應，且經調閱監視器後，確認李男曾於9月21日下午、穿著沾有血跡的衣褲外出，經搜查李男住處，果然發現殘留有血跡的剪刀及血衣、血褲，經比對，剪刀與衣物上的血跡確實與邱男相符。

法醫驗屍發現，邱男的頸部、胸前有7處遭銳器刺殺的傷口，後頸與後背也有9處開放性傷口及6處撕裂傷，且其四肢有多處大片瘀傷，他因皮下軟組織肌肉出血，受傷後無法自救，而李男也未即時將邱男送醫救治，才導致他死亡。

檢察官認為，李男以銳器傷害邱男後，還對他的傷勢置之不理，甚至將邱放置在自家屋內任由其傷重不治，最後因失血過多、橫紋肌溶解症死亡，依傷害、遺棄致死罪起訴李男。