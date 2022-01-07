中壢賴先生今（7）天在當地衛生所打了第三劑疫苗，他在去年4月疫情尚未爆發時，花了550元在部桃接種第一劑AZ、7月接種第二劑AZ，今天第三劑打的是半劑莫德納，醫護訓練有素、經驗豐富，一邊操作、一邊說明，讓他感到服務周到。

經過昨天的專家會議討論，指揮中心今天可望將第三劑的施打間隔由5個月縮短到3個月；而賴先生的疫苗接種歷程正好反映全民接種的現況。

賴先生很早就出外打拚，在大陸和東南亞都有投資，比一般人更了解疫情的變化，因此，他在去年4月26日自費接種第一劑時，是部桃施打AZ的第三人，當時根本沒人想自費打疫苗；然後，5月疫爆，全民開始搶打疫苗，以致原定6月21日的接種日期被延到7月12日。但賴先生還是全台灣最幸運的，因為疫爆不到2個月，他已經完整接種，而7月12日的全台第二劑接種率只有0.3%。

台灣最幸運的接種者之一。（賴先生提供）

賴先生在第二劑預定接種日之前，快70歲的他就每天盯著電腦預約疫苗，好不容易才等到；他的太太當時未滿65歲，也很認真盯著預約系統，但直到7月才打到第一劑，9月才打到第二劑。不過，仍算皇天不負苦心人，9月底台灣第二劑的接種率只有10%。

第二劑接種後，按照指揮中心5個月後接種第三劑的規定，去年12月12日，賴先生就可以接種第三劑，但上網卻一直預約不到；因此，1月4日（周二），他乾脆到住家附近的衛生所碰運氣，結果就幸運預約到今天(周五)；上午施打時，排隊的人已經很多，但第三劑不像前兩劑，沒有通知、沒有統一的預約平台，現在到網上預約第三劑都很難預約到。

賴先生透露，和他同齡的友人目前沒有一個符合5個月的間隔期，因此都無法施打第三劑。

賴先生的經驗正是昨天專家會議的共同發現：目前第一至三類滿5個月可接種追加劑的人，比預期少。

但目前的疫情已經相當嚴峻。昨天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已經承認「疫情到達有點緊張」；桃園市長鄭文燦則表示，情勢嚴峻。

既然疫情嚴峻，為何指揮中心遲遲不把第三劑接種間隔縮短？是疫苗不夠？恐怕不是。

事實上，從去年11月起，台灣的疫苗已經非常充足，甚至出現打不完的情形。去年11月18日，指揮中心曾公開表示，政府自購及國內外捐贈的新冠疫苗到貨逾3504萬劑，已使用2840萬劑，全台76％民眾至少接種1劑；指揮中心甚至呼籲長者盡快接種，也開放混打，用不完的疫苗不排除捐贈他國。

新光醫院副院長洪子仁也指出，指揮中心未縮短第三劑施打間隔，並不是因為疫苗不夠，相反的，國內疫苗已經很充足了；指揮中心5個月的間隔規定是參考之前各國的經驗，在11月疫情爆發前，各國第三劑的接種間隔是在4個月到6個月之間，所以5個月的間隔很合理。

但這波由Omicron引發的大流行，卻突顯第三劑的接種間隔必須縮短；洪子仁指出，國際研究顯示，第二劑疫苗接種後的3個月，疫苗防止感染的保護力會開始下降，特別是兩劑AZ對於Omicron的保護力會降到10%，即使是兩劑BNT，對Omicron的保護力也會降到40%；此時，若能即時補打第三劑，14天後，對避免感染Omicron的保護力就可以回升到7成以上。

因此，洪子仁建議，目前應該盡快將1至3類族群納入第三劑的優先接種名單中，特別是針對機場、防疫計程車、防疫旅館、醫院等第一線防疫人員，應盡快施打第三劑。