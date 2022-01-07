這幾年肥料不斷漲價，疫情過後更為嚴重，各種肥料較疫情前漲幅3至5成，而且買不到，農民叫苦連天，雲林縣府行文農委會請督促台肥公司生產農民所需之足量肥料。高麗菜農表示，買肥料實施實名制無法解決問題，只會導致中間商囤貨更嚴重，農委會應該正式台肥的成本問題。

雲林縣目前正值高麗菜、大蒜生長期，用肥量很大，卻買不到台肥肥料，轉向民營肥料場購買，價格貴得像天價，各種肥料價格漲幅是疫情前的三成起跳，未來進入春耕期，缺肥會更嚴重。

雲林縣府農業處漲吳芳銘表示，疫情導致航運塞港嚴重運費高漲，近來石油漲價也導致肥料原物價格跟著飆漲，國內民營肥料廠商紛紛調高肥料售價，台肥公司雖然凍漲但農民買不到。

他表示，去年農業處12月就已發函農委會及台肥公司反映農民缺肥問題，並請農委會督促台肥公司生產足量肥料，讓農民免於缺肥恐慌。

縣長張麗善表示，農委會身為台肥公司的大股東，也是肥料的最高主管機關，應認真聆聽基層農民購買不到肥料的聲音，正視台肥肥料生產不足問題。

高麗菜農林佳新表示，這3年來民營肥料商漲了3到5成，台肥公司遵守凍漲政策，但供應量遠遠低於農民的需求，有些肥料甚至改變成本較省的配方，農民買不到也不好用。

林佳新說，農委會推動「肥料實名登記制度」，要提供姓名、土地面積、作物資訊，以避免發生囤貨，此舉只讓農民困擾，卻解決不了中間商囤貨，政府應該正視肥料原物料漲價，否則要求台肥凍漲看似解決問題，實則造成農民陷於長期缺肥恐慌。