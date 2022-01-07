內政部統計指出，2021年上半年全國低度用電住宅數量，為81萬2947宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.13％，為自2009年進行這項統計以來最低點。

內政部表示，全國低度使用住宅比率長期呈現下降趨勢，2021年上半年為9.13％，較2020年下半年9.23％減少0.10個百分點，續創新低。

在縣市方面，2021年上半年低度使用住宅宅數，以新北市12萬8308宅最多，低度用電比率7.76％；其次為高雄市10萬4739宅次之，低度用電比例為9.63％；第三為台中市8萬9266宅，低度用電比例8.39％。

以各縣市低度使用住宅比率比較，前三名分別為金門縣的17.99％，宜蘭縣的15.87％及台東縣的13.87％。

為了解可供居住使用，但用電頻率偏低的住宅情形，內政部利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅，60度約是使用洗衣機、電視的用電量。