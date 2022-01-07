據《紐約郵報》報導，1架由義大利起飛、6日降落於印度北部旁遮普省阿姆利則（Amritsar）的班機，在針對機上旅客進行新冠肺炎篩檢後發現，179名乘客竟有125人確診新冠肺炎。不過，不少確診乘客卻直呼不敢相信，畢竟自己出國前的篩檢呈現陰性。
阿姆立則機場證實，該班機由義大利米蘭起飛，中途因技術緣故而在喬治亞首都特比利西短暫停留，隨後於當地時間6日13時30分(台灣時間同日16時)飛抵阿姆立則。
由於義大利為Omicron變種病毒的高風險國家，故機場當局不敢大意、隨即進行篩檢，並發現179人中高達125人呈現陽性。不過，大多數的確診者卻表示，自己在義大利篩檢時為陰性，想知道為甚麼來到印度後變陽性。
報導指出，該班機所有成年旅客都已接受篩檢，感染的旅客將進行隔離；至於機上的19名幼童與嬰孩則無須進行核酸檢測( RT-PCR)。
印度媒體則指出，這波篩檢導致乘客與機場爆發激烈口水戰。乘客表示，大量確診背後必有陰謀。1名家屬表示，「根據義大利規定，登機要繳交72小時內的陰性報告，怎麼會飛個8小時就變陽性呢？這不可能」。
隨著救護車直接將乘客送所當地醫院，家屬的情緒更為激動。《印度快報》解釋，由於印度政府下令不准確診的國際旅客進行居家隔離，確診者將在醫院接受治療。官員強調，除了孩童所有乘客都進行篩檢，並確定多人確診，這背後絕無陰謀論存在。
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