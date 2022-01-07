據《紐約郵報》報導，1架由義大利起飛、6日降落於印度北部旁遮普省阿姆利則（Amritsar）的班機，在針對機上旅客進行新冠肺炎篩檢後發現，179名乘客竟有125人確診新冠肺炎。不過，不少確診乘客卻直呼不敢相信，畢竟自己出國前的篩檢呈現陰性。

阿姆立則機場證實，該班機由義大利米蘭起飛，中途因技術緣故而在喬治亞首都特比利西短暫停留，隨後於當地時間6日13時30分(台灣時間同日16時)飛抵阿姆立則。

It is to inform that #AmritsarAirport has taken all necessary actions to stop the spread of #COVID19. In today's flight all 125 pax tested +ve, are being attended by state health officials. Rest 35 pax tested -ve have been advised self monitoring and would be under supervision. pic.twitter.com/1u7vmOnSK5 — Amritsar Airport (@aaiasrairport) January 6, 2022

AMRITSAR: 13 COVID PATIENTS ESCAPE HOSPITAL

13 #COVID19 patients who came from Italy have escaped from #Amritsar hospital. They were among the 125 passengers of #AirIndia's Italy-Amritsar and had tested #covid positive on arrival at #AmritsarAirport yesterday. pic.twitter.com/6zEn1sd8Jx — Mirror Now (@MirrorNow) January 7, 2022

由於義大利為Omicron變種病毒的高風險國家，故機場當局不敢大意、隨即進行篩檢，並發現179人中高達125人呈現陽性。不過，大多數的確診者卻表示，自己在義大利篩檢時為陰性，想知道為甚麼來到印度後變陽性。

報導指出，該班機所有成年旅客都已接受篩檢，感染的旅客將進行隔離；至於機上的19名幼童與嬰孩則無須進行核酸檢測( RT-PCR)。

印度媒體則指出，這波篩檢導致乘客與機場爆發激烈口水戰。乘客表示，大量確診背後必有陰謀。1名家屬表示，「根據義大利規定，登機要繳交72小時內的陰性報告，怎麼會飛個8小時就變陽性呢？這不可能」。

Punjab | 125 passengers of an international chartered flight from Italy have tested positive for Covid-19 on arrival at Amritsar airport pic.twitter.com/YGBpArLC0T — ANI (@ANI) January 6, 2022

隨著救護車直接將乘客送所當地醫院，家屬的情緒更為激動。《印度快報》解釋，由於印度政府下令不准確診的國際旅客進行居家隔離，確診者將在醫院接受治療。官員強調，除了孩童所有乘客都進行篩檢，並確定多人確診，這背後絕無陰謀論存在。