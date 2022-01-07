工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)去年第四季營收23.96億元，比第三季營收新高29.73億元下滑19.5%，2021年全年營收首破百億元再創新高，達101.95億元，年增42.56%。

宜鼎2021年12月營收6.98億元，比11月高檔8.97億元下滑22.23%，但年增42.86%；第四季營收23.96億元，比第三季營收新高29.73億元下滑19.5%。

宜鼎去年自第一季底開始，受惠工業電腦產業復甦，客戶因庫存水位已低、加強備貨，帶動整體第二季營運攀高；第三季營收仍比第二季略增約3%並再創單季營運新高，第四季營收雖比前一季下滑，全年營收仍再創新高，年增逾四成。

宜鼎2021年前三季營運攀高。隨著第三季合併營收、營業利益、稅後淨利均同步創下歷史新高，前三季每股賺逾15元並創新高。

宜鼎受惠於工控記憶體價格上漲及拉貨動能轉強，2021年第三季合併營收季增3.1%達29.73億元，平均毛利率季增2個百分點達32.8%，營業利益季增8.3%達6.68億元，歸屬母公司稅後淨利季增11.9%達5.34億元，較前年同期成長逾1.7倍，每股淨利6.46元。

宜鼎2021年前三季合併營收77.98億元，較前年同期成長39.8%，平均毛利率年增近1個百分點達31%，營業利益年增64.6%達16.03億元，歸屬母公司稅後淨利12.71億元，較前年同期成長68.1%，每股淨利15.43元。