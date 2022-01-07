UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（7）宣布即將於 1 月 13 日雙平台正式上線，並同步預告第二波代言人將化身「雙生弓箭手」唯美現身！第二波雙代言人由兩位台灣影視圈知名的女明星首度攜手合作，官方目前正於Facebook上舉辦猜謎活動，歡迎知道答案的玩家動身前往參與「第二波代言人猜謎活動」，豐富好禮送給你！此外，事前預約現已進入最後衝刺，加碼60萬人大關突破在即，玩家們趕緊呼朋引伴，不要錯過獲得預約限定翅膀「精靈之翼」與專屬稱號「奇蹟MU」的機會！

《奇蹟MU：正宗續作》雙生弓箭手即將唯美現身！她們究竟是誰？

《奇蹟MU：正宗續作》上市在即，官方首次曝光雙生弓箭手倩影，預告第二波代言人即將在下週重磅揭曉，現正在官方Facebook上舉辦代言人猜謎活動，兩位重量級代言人皆在台灣影劇圈有相當地知名度，一位是《飢餓遊戲》主持人之一的女星、一位則是台灣戲劇的新生代女神，她們將攜手重新詮釋《奇蹟MU：正宗續作》中的雙生弓箭手，究竟第二波代言人們是誰呢？知道答案的玩家歡迎至官方Facebook參加第二波代言人猜謎活動，豐富大獎送給你！

《奇蹟MU：正宗續作》雙生弓箭手猜謎活動開跑，快上官方粉絲團參加！

奇蹟大陸再次陷入危機，黑暗之息持續吞噬著世界各處的生靈…

萬魔之王「撒貢」

魔神撒貢是第一次魔族入侵的領導者，在經過大天使們英勇的抵擋，大天使將撒貢封印，然而，強大的撒貢在被封印時，將自己的部分意識「魔息」留在奇蹟世界中，雖然不及撒貢本體強大，但「魔息」善於利用人心的陰暗面進行引誘，使其逐步陷入萬劫不復的深淵。魔息引誘並控制了貪慕權力和財富的拉蘇克，陰謀陷害了羅林西亞國王。同時利用穆薩的忠誠，撤離帝國軍的防衛，引導魔物暗中滲透入侵，甚至偽造國王通函，退出了瓦卡倫聯盟。冰封峽谷中封印許久的混沌城堡，也被他間接開啟…

「魔息」已經在復活撒貢和再次魔族入侵的計劃上，悄悄地持續蔓延著…

《奇蹟MU：正宗續作》不斷釋放強大的黑暗靈魂之力的萬魔之王「撒貢」

天魔「菲尼克斯」

菲尼克斯原本是居住在大西洲的飛行魔獸，由於黑暗之主的精神持續滲透，受到影響的牠，逐漸出現惡魔化特徵，在全世界內遊蕩。大天使們收復了這個飛行魔獸將其納入天空之城，成為天使的坐騎，並使用天使之力控制菲尼克斯的惡魔之力，受到天使之力約束的菲尼克斯可化為人身。但在惡魔入侵戰爭開始後，大天使們相繼出戰，離開了天空之城，獨留菲尼克斯。由於大天使的約束，菲尼克斯無法獨自離開天空之城，在千百年的等待中，大天使對其的控制式微，菲尼克斯淪為惡魔，化身為天魔菲尼克斯…

天魔菲尼克斯逐漸控制了天空之城，但天魔菲尼克斯卻並非魔神昆頓陣營中的一員…

《奇蹟MU：正宗續作》被黑暗力量侵蝕的天魔「菲尼克斯」

豢養無數惡魔僕從「叢林喚魔者」

幽暗森林原本由精靈王國治理，然而魔法師雷姆尼亞發動魔法戰爭，摧毀了生命之樹，洩露的巨幅能量撕裂了這片空間的一切，也是首次出現空間裂縫的地區。生命之樹的能量風暴促使幽暗森林極度不穩，這些狂暴的力量徹底改變這塊地區的生態，隨後而至的是魔神黑暗女王的手下，叢林喚魔者，這裡的能量非常適合這位純血惡魔，在幽暗森林被空間封鎖的一千年裡，叢林喚魔者已經在這裡豢養了數不盡的惡魔僕從，而它自身也已經吸納了龐大的能量，是一個超越魔王級的存在，火紅的巨大身軀，暴虐的手段，猙獰的面目是它的最大的特點…

幽暗森林在千年後被魔法師協會解除了空間封鎖，隨後而至的是叢林喚魔者屠魔之戰…

《奇蹟MU：正宗續作》手段殘暴、蹂躪生靈的「叢林喚魔者」

經典不敗，奇蹟永在！《奇蹟MU：正宗續作》將於 1 月 13 日正式開戰！

UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》宣布將於 2022 年 1 月 13 日雙平台正式上線，屈時將開放提前預下載，敬請關注後續消息。此外，事前預約活動進入最後倒數，當集結人數突破60萬人時，玩家們即可獲得預約限定翅膀「精靈之翼」、3階橙裝武器x1、藏寶圖x5、靈魂寶石x4、金幣x2,000,000等為數眾多的遊戲獎勵！官方Facebook現正進行第二波代言人猜謎與其他諸多活動，請喜愛《奇蹟MU：正宗續作》的勇士們絕對不要錯過，鎖定Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號，得知更多第一手資訊！

《奇蹟MU：正宗續作》1 月 13 日雙平台正式上線

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