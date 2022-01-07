慶祝民權市場1樓市場耐震補強工程完工，攤商重新營業市，市公所訂1月9日起至1月14日止，每日上午8時至12時舉辦「民權市場慶開幕酬賓促銷活動」，有刮刮樂中電器。 （吳敏菁攝）

民權市場大樓建於1987年，10多年前經台灣省土木技師公會進行評估，安全堪虞，總工程經費為6323萬元，歷經3個多月施工，1樓市場完成，攤商又回籠了，市公所舉辦酬賓大促銷，新鮮蔬菜、雞、鴨、魚等商品現場1元起標， 1月9日起至1月14日止，每日上午8時至中午12時，消費不限金額，即可換取刮樂，每日限量1000張。

彰化市長林世賢表示，前年向彰化縣政府提送「民權公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫」、轉陳申請經濟部前瞻基礎建設計畫補助，在立法委員黃秀芳以及各級民意代表協助爭取下，獲經濟部補助新臺幣2695萬餘元，另公所編列自備款3628萬元，去年9月30日開工，30攤的攤商暫安置於隔壁的南門公有零售市場營業，其餘攤商自行於民權市場周邊尋覓臨時營業地點或選擇暫時休息。

歷經3個月施工，1樓市場補強工程部分已於去年12月22日順利完成，共補強了43根的柱子，另2至4樓共將施設76處阻尼器的工程，預計再3、4個月後亦可宣告完工。

彰化市公所慶開幕，舉辦酬賓促銷，將於1月9日上午8時起於民權市場大門口展開，有精彩的表演以及新鮮蔬菜、雞、鴨、魚等商品現場1元起標的活動；另外，1月9日起至1月14日止，每日上午8時至中午12時，民眾只要在民權市場消費（不限金額），即可至大門口服務台兌換刮刮樂1張，每人每日不論消費金額限領1張刮刮樂，每日限量1000張，發完為止，獎品有氣炸鍋、電風扇及電磁爐等眾多實用電器。