桃機群聚現在已有12人染疫，不少民眾擔憂地問「台灣能撐住這波嗎？全身而退的機率有多少？」引起網友熱議，多數人認為台灣可挺過這波本土疫情，但餐飲業恐怕又要GG了，如果無法吃到外送和外帶的商機，應該很有可能會倒閉，但由於今年元旦起不少店家漲價，引發民怨，因此也有人大呼「 來吧！順便讓那些漲價的店家哀嚎」。

一名網友昨在PTT上發文表示，桃機群聚爆發以後，他現在去賣場採購，看到人群都會閃得遠遠的，進家門以前也都會落實消毒，各種食物也都外帶吃，平常也會做好實聯制、戴口罩並保持社交距離，不知道這次疫情爆發，大家可以撐住嗎？

另也有網友在PTT上指出，這幾天爆了不少本土確診個，從去年疫情大爆發的經驗來看，現在台灣的疫苗覆蓋率較去年提升不少，那麼面對如今來勢洶洶的新一波本土疫情，台灣全身而退的機率又有多少呢？

貼文引起網友討論，不少人坦言看到確診數一直增加眞的會害怕，但想到現在的疫苗覆蓋率比去年高了許多，就也沒有那麼恐慌，覺得可以再觀望看看，感覺這次要升回去三級警戒也不會這麼快。「離三級還很遠」、「發現的早應該還好」。

但也有網友擔憂地說，如果不幸升回去三級警戒，感覺餐飲又要遭殃了，如果今年這波疫情爆發，有些店家還是吃不到外送和外帶的商機，眞的會受重創。不過，由於今年元旦起許多餐飲業者相繼宣布漲價，引發大批網友不滿，因此也有人說，「餐廳再漲價啊！不是很秋，就不要倒喔」、「來吧！順便讓那些漲價的店家哀嚎」、「餐飲倒起來，前陣子漲價漲很爽」。