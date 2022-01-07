後壁區新嘉社區是全台10處水患自主防災特優社區之一，社區居民配合視察崩埤排水。（台南市水利局提供／程炳璋台南傳真）

台南市易淹水潛勢面積占全台3分之1，為擺脫水患噩夢，台南市每年都編有社區輔導經費，已有41處社區參加水患自主防災評鑑，其中7處已退場，去年評鑑成績出爐，全台10處社區獲特優獎，台南市占4處，奪132萬獎金，全台最多。

全台易淹水潛勢面積共1150平方公里，台南就占450平方公里，全台各縣市占地面積最廣，不少低窪地區居民每年雨季都苦於水患，台南市已有41處社區參加水患自主防災輔導，透過社區自主努力降低水災影響。

台南市除永康區崑山里已成為種子社區（4年獲3次特優），今年後壁區新嘉社區、柳營區八翁社區、安南區公親里及仁德區二行社區獲得特優社區，在全台10處社區獲特優獎中，台南推薦4處社區皆獲獎，數量與獎金都是全台最多。

台南市水利局每年編列500萬經費輔導參加水患自主防災評鑑的社區，只要評鑑獲獎，另有中央發放獎金，種子社區20萬元、特優社區18萬元、優等10萬元與甲等5萬元，台南市去年全年評鑑，共有12處社區獲獎（甲等、優等與特優）。

台南市水利局表示，防災最重要就是全民參與，由里長或社區發展協會組疏散、通訊與巡查人員，在雨季時自發的察看，減輕水患影響，推動預警、通報與撤離等非工程措施，達到「自己家園自己顧」的目標。