罷昶倒數兩天 趙少康轟蔡英文「不顧疫情就要拚選舉」

無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，中廣董事長趙少康與台北市議員鍾小平今合體，趙少康轟蔡英文總統放著疫情不去管，天天帶林昶佐拜廟，他到了最後關頭實在是看不下去，決定出席鍾小平及國民黨北市黨部舉辦的造勢，但若蔡總統將明天晚上晚會取消，他明天就不站台。

趙少康說，他這都沒有介入，國民黨中央好像也沒介入，讓民間團體去做，可是蔡總統起碼到萬華3次，昨天還跟林昶佐拜廟，現在疫情已經衝破國門，衛福部長陳時中都說已經到社區，Omicron的傳染力這麼強，蔡總統還不全力守住、全力關切疫情。

趙少康批評蔡總統現在不是跑林靜儀，就是跑林昶佐這邊，民進黨在立法院60幾席的的立委，更何況當時罷掉的陳柏惟跟現在林昶佐都還不是民進黨籍的立委，雖是側翼但並不是民進黨籍，「你多一席少一席立委是會怎樣，根本不會怎樣嘛，多一席也不多，少一席也不少，你反正照樣輾壓嘛，幹嘛用力到這個地步呢？我不解。」

趙少康指出，「一個總統需要這樣嗎，只是為了怕你自己跛腳，為了證明你在民進黨裡面權力還是鞏固的，搞成這樣的地步，稍微有一點良知的人都看不下去，你過頭了，放著疫情不去管，天天帶林昶佐拜廟，明天晚上還要來，三巨頭還要開晚會，這樣的總統能看嗎？」

趙少康說，鍾小平明天上午在青年公園音樂台辦一場罷昶大會，他自己本來是不想去，可是到了最後關頭實在是看不下去，是可忍孰不可忍，是不得已的，因此他答應明天站台；明天晚上市黨部也會辦一場，他也會去。

趙少康說，罷免林昶佐不容易，但是也不是那麼不容易，公投的反萊豬，投了5萬9千票同意，罷免門檻5萬8千票，只要當時反萊豬的都出來投罷免就過了，有難度但也不是不可能。

趙少康表示，要給民進黨教訓、給民進黨顏色，不能這樣肆無忌憚，不能不顧防疫，什麼事都逕付二讀，否則的話太無法無天了，相信綠營的人，只要支持民主也看不慣民進黨這樣做。

趙少康喊話，如果蔡總統說明天晚上三巨頭蔡、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都要去林昶佐站台取消，好好去防疫，他就不站台，「我們都是被動的」。

對於出席代表戰鬥藍加入罷免？趙少康表示，戰鬥藍遇到著種事情總要戰鬥到底，至於國民黨中央怎麼考慮是國黨的事情，「我們也沒有請問他們，連署都已經過了，而且看到鍾小平他們這麼努力，國民黨市黨部明天也要辦晚會，也在動員，盡一點力量。」

趙少康重申，「蔡英文如果不動我也不動，你這樣三番兩次跑到萬華什麼意思？在疫情這麼緊張的時候，輕重緩急總統告不清楚嗎？」本來林昶佐選情也沒有什麼危急，也沒有太大的競爭，把重點都搞錯，以總統之尊封街拜廟，一次又一次，太不像話了，這就有點官逼民反的味道，逼得大家非要走上街頭、辦造勢大會不可。

對於蔡總統昨稱林昶佐不只服務選民也服務總統。趙少康轟，哪有立委服務總統的，立委是服務選民的，怎麼會服務總統呢？美國議員服務拜登、川普的嗎？如果這樣講，民主觀念大有問題。