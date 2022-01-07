海軍司令部今天舉辦111年度春節戰備操演，在基隆海軍中正基地，首度對媒體開放有「航母殺手」之稱的沱江級塔江軍艦，也首度讓媒體參訪雄二、雄三艦飛彈及劍二防空飛彈艙。

「航母殺手」塔江艦飛彈艙首曝光 發射干擾絲畫面壯觀。(海軍司令部提供)

塔江艦為沱江級艦第二艘，採雙船體設計、甲板面積大、速度快、吃水淺，台灣的二期漁港都可以進駐，有「航母殺手」稱號，具備匿蹤高速特性，還能搭載16枚海劍二防空飛彈、8枚雄二反艦飛彈、4枚雄三反艦飛彈，左右舷都能接戰。

「航母殺手」塔江艦飛彈艙首曝光。(張鎧乙攝)

「國艦國造」所屬的塔江軍艦，搭配首艘陀江軍艦，在媒體鏡頭下，於基隆外海實施高速航行、高速迴轉等科目，由於今天海象不佳，但兩艘航母殺手，仍以35節高速航速，在海浪中展現平穩破浪的機動力，同時也首度發射飛彈干擾絲。

兩艘艦發射的干擾絲，朝兩艦上方發射後，立刻爆發出大量白色干擾煙幕。海軍表示，干擾絲具有反制對艦飛彈能力。

根據資料顯示，塔江艦滿載船速30節、滿載排水量約685噸、滿載吃水約2.1公尺、續航力大於1800浬；武器系統搭載76公厘快砲、方陣快砲；偵蒐系統搭載3D對空搜索雷達、平面搜索雷達、射控雷達；電戰系統搭載威脅預警電偵系統、雷射預警系統、干擾彈發射系統。