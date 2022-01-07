台中市北屯區在重大建設到位與大型百貨賣場進駐後，商圈發展迅速，現已逐漸成形，其中11期重劃區內商圈日漸成熟，崇德路上已出現高質感的名店聚落，吸引高消費族群前來參觀，而在高雄營業額破百億的漢神百貨，也宣布進駐14期重劃區，並於今年動工興建，預計2025年完工；漢神百貨的進駐勢將形成繁華商圈，再加上明年動工的小巨蛋，可預期為當地帶來龐大的商機。

74快速道路、洲際棒球場、未來的漢神百貨即將帶動區域快速發展。(74快速道路崇德匝道空拍照片／業者提供）

而北屯區內的四張犁地區，是進入台中市中心的門戶，由於鄰近11期重劃區以及14期重劃區，受到多重房市利多影響，使得房市能見度大幅提升，備受看房客矚目。泓瑞建設近期在當地推出新案「泓瑞崇德薈」，以總價優勢，吸引大量買氣。

【泓瑞崇德薈居台中門戶 交通便捷生活機能成熟】

負責該案銷售的左經理表示，「泓瑞崇德薈」鄰近崇德匝道，銜接貫串大台中的台74線，從基地位置經由74線前往台中科學園區不用20分鐘，而74線還可以連接到國道1號與國道4號，交通十分便捷。該案周圍擁有崇德星巴克商圈、昌平商圈、四張犁商圈，在許多知名連鎖店如全聯、星巴克、美廉社進駐後，搭配原有的四民市場與黃昏市場，機能相當完備，滿足住戶日常生活需求。

「泓瑞崇德薈」鄰近崇德生活圈，生活機能完備。(崇德路商圈實景／業者提供）

該案學區屬於仁美國小，仁美國小為北屯區的明星學校，從基地位址步行至學校僅需7~8分鐘，對家長來說不僅接送方便，優良的校風更讓家長放心。「泓瑞崇德薈」也能滿足對生活環境相當挑剔的族群，周圍除有四張犁公園、昌平公園、仁美公園以外，還有台中洲際棒球場以及未來北屯運動中心，均是假日想要休閒放鬆的絕佳場所。

台中市知名的明星學校「仁美國小」。(仁美國小實景／業者提供）

【泓瑞崇德薈重視居住品質 全方位打造安心健康宅】

「泓瑞崇德薈」本著讓居民住得安心為主要考量，低建蔽率留下更多空間，使民眾生活於其中感到舒適寬敞。而有鑑於台灣地震頻仍，該案在一樓結構上特別採用戴雲發Alfa Safe柱中柱工法，提升屋體的耐震度，室內則配備VAF空氣智慧淨流系統，有效過濾空氣中的髒污與懸浮粒子，保持室內空氣乾淨清新，並臨路退縮，並在人行道上種植許多植栽，大幅綠化美化社區環境，提升建案居住品質。

25坪2房可擁有2衛，看得出建築團隊的用心。(2房樣品屋實景／業者提供）

室內格局部分，「泓瑞崇德薈」共有1房、2房、3房等房型，坪數介於21~34坪，值得一提的是，從空間規劃上即可看出建築團隊的用心，所有的房型均具備高坪效、廳房領域比例平均的特點，而且即使是25坪的2房，也擁有2間衛浴設施，符合現代住戶的需求。該案並選用全鑄鋁玄關門搭配指紋電子鎖、大同氣密窗以及Kohler衛浴設備作為基本標配，兼顧居家安全性與視覺美觀。

主臥室衛浴配備Panasonic S2自動馬桶、kohler衛浴設備，看得出建築團隊的誠意。(樣品屋主臥衛浴實景／業者提供）

【本案高CP值，讓親朋好友一起來買】

許多民眾看好北屯區發展性，加上水湳經貿園區、台中科學園區等房市利多題材不斷，對比周遭其他建案高總價，有著明顯的優勢。本案的高CP值、總價優勢、地段良好加上個案表現優異，已購客還會介紹親朋好友一起來買，成為「泓瑞崇德薈」銷售中的特別現象。