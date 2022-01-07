衛福部醫福會執行長王必勝7日下午到桃園市金嗓歌友會視察，他說，這也不能說是漏洞，群聚風波不能說是誰的錯。「現在把事情處理好比較重要。」也要釐清相關哪些人需居隔、自主健康管理、定期採檢等。

王必勝表示，到金嗓主要是看一下實際環境、動線等。王必勝說，和金嗓負責人說，這也不是誰的錯，確診者自己也不知道來這裡後產生群聚。王也說，他到現場是希望釐清，了解場地狀況、營運模式、人員出入問題。處理現在比較重要，後續再請相關單位指導防疫規範。

他也說，金嗓還約有100多個要採檢，希望趕快有結果出來。王必勝也提到，金嗓後方有辦公室，而且通風看起來不是這麼好。他補充，近距離接觸本來就容易傳染，聊天時間又拖長，就可能感染。而新增3人的感染途徑還要釐清，看他們來是否有到場地，是聊天泡茶還是打麻將等，還是要詳細問當事人比較詳細。

王必勝也提到，警戒級別較低，聊天有沒有戴口罩，還是要問當事人這段期間有跟他常常互動的人有誰。當然已經聊過天、打麻將都列居家隔離，今天則要擴大匡列，還有哪些人是有風險，該匡列要匡列，以免又產生新確診。