桃園市龍潭警分局6日在舉辦金融機構防搶、攔截圍捕演練，但同時龍德區德湖街發生假刑警強盜案件，警方立即調動演練中員警，及時偵破並逮獲犯案的冷姓男子及其女友2人，並於車上查獲毒品，詢後依強盜、毒品及冒用公務員服章官銜等罪嫌移送。

警方表示，56歲冷姓男子、41歲吳姓女友，6日下午，冷男見被害人單獨在畜牧場工作之際，穿著刑警背心並持偽造警察人員證件、手銬及玩具槍，假冒刑警身分尾隨進入，另吳女則在作案時所使用的自小客車上把風接應，冷男在假冒警方盤查過程中，強行搶走被害人身上現金1萬6500元後奪門而出，隨即駕車逃逸。案經警方積極調閱附近及相關路口監視器，發現涉案車輛行經路線，隨即通報警力攔截圍捕，即時在半小時內於龍潭區中興路段一家便利超商前成功圍捕緝獲冷姓嫌犯，並循線逮捕共犯女友，現場並起獲一級毒品海洛英及二級毒品安非他命。

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