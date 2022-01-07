舞思愛去年底推出專輯《那葡萄樹上的女孩 The Girl On The Grapevine》。（愛玩音樂提供）

阿美族歌手舞思愛過去參加《超級星光大道》獲季軍佳績，外貌酷似女星姚晨的她，歌藝精湛加上自身演藝實力，在舞台劇、音樂歌舞劇與各領域的演藝舞台上磨練超過20多年後大放異彩，2016年與VOX玩聲樂團主唱鍾宜勳結婚育有一女，同樣是歌手的老公想為老婆圓夢發片，夫妻倆婚後攢下這5年來的百萬儲蓄，疫情閉關期間開始製作全新母語專輯，趕在去年底推出舞思愛的個人首張母語專輯《那葡萄樹上的女孩 The Girl On The Grapevine》。

出道20年終於發行個人首張專輯，全母語製作的作品對於舞思愛來說意義重大，從小就熱愛唱歌到成為專業歌手的她演唱經歷豐富，但一直到成為母親之後才有機會發片，儘管認為自己的星路與別人有些不同，但這些年在歌唱選秀節目、舞台劇、音樂歌舞劇與各領域的演藝舞台的表演，對自己來說都是珍貴的養分，讓自己在創作上非常天馬行空而自由，也更加珍惜出專輯的機會。

為了趕在年底發行專輯，製作期間舞思愛與老公忙得不可開交，女兒艾艾知道媽媽要發專輯後，在學校宣傳好幾個月，連學校老師都為舞思愛加油打氣。期間她和女兒一起看第32屆金曲獎頒獎典禮，女兒好奇問「如果得獎要說什麼」？舞思愛表示會拿起麥克風，大聲的跟老公說「老公！我們可以再生弟弟妹妹了」！此後女兒一直把這件事記在心上，每當有人問什麼時候會有弟弟妹妹，女兒就會童言童語搶答「等媽媽得金曲獎的時候」。