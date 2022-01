舞思愛去年底推出專輯《那葡萄樹上的女孩 The Girl On The Grapevine》。(愛玩音樂提供)

阿美族歌手舞思愛過去參加《超級星光大道》獲季軍佳績,外貌酷似女星姚晨的她,歌藝精湛加上自身演藝實力,在舞台劇、音樂歌舞劇與各領域的演藝舞台上磨練超過20多年後大放異彩,2016年與VOX玩聲樂團主唱鍾宜勳結婚育有一女,同樣是歌手的老公想為老婆圓夢發片,夫妻倆婚後攢下這5年來的百萬儲蓄,疫情閉關期間開始製作全新母語專輯,趕在去年底推出舞思愛的個人首張母語專輯《那葡萄樹上的女孩 The Girl On The Grapevine》。

出道20年終於發行個人首張專輯,全母語製作的作品對於舞思愛來說意義重大,從小就熱愛唱歌到成為專業歌手的她演唱經歷豐富,但一直到成為母親之後才有機會發片,儘管認為自己的星路與別人有些不同,但這些年在歌唱選秀節目、舞台劇、音樂歌舞劇與各領域的演藝舞台的表演,對自己來說都是珍貴的養分,讓自己在創作上非常天馬行空而自由,也更加珍惜出專輯的機會。

為了趕在年底發行專輯,製作期間舞思愛與老公忙得不可開交,女兒艾艾知道媽媽要發專輯後,在學校宣傳好幾個月,連學校老師都為舞思愛加油打氣。期間她和女兒一起看第32屆金曲獎頒獎典禮,女兒好奇問「如果得獎要說什麼」?舞思愛表示會拿起麥克風,大聲的跟老公說「老公!我們可以再生弟弟妹妹了」!此後女兒一直把這件事記在心上,每當有人問什麼時候會有弟弟妹妹,女兒就會童言童語搶答「等媽媽得金曲獎的時候」。