中華電信工會將於11日到交通部陳情，工會表示，陳情的三大訴求包括督促中華電信組織調整落實協商、不應限制調薪幅度上限、以及督促中華電信調整新制勞退提撥率至15％以上。

中華電信於元月一日啟重組織調整轉型，工會認為中華電信應遵照與工會所訂之團體協約第2條、第16條及《勞動基準法》第10條之1之規定進行實質勞資協商獲致共識後方得進行組織調整。

中華電信日昨宣布全員調薪4％，工會認為，中華電信之前表示高於軍公教調薪幅度，此次調薪幅度未如之前承諾。

另外，工會認為較年輕的會員（94 年 7 月 1 日以後受雇者），依照勞工退休條例規 定，由雇主每月提撥其薪資6％至勞工退休金個人專戶，與適用勞動基準法 之其他較資深會員於退休時所領取之退休金差距極大。以30年工作年資為例，前者只能領逐月薪資6％之累積（計算式：逐月薪資6％乘以12個月乘以30年=21.6個月)，後者可以領取45倍的退休前平均工資，兩種法制之歧異規定所形成之不公現象，及為公司留才起見，建議交通部儘速督促公司帶頭將新制勞退提撥率由6％調升為15％，不但能留住人才，更成為吸引延攬其他優秀人才的龍頭企業。交通部目前是中華電信最大股東，持股比重約35.3％。