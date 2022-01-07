為了解新建餘屋情況，內政部統計指出，全國新建餘屋數量自2020年下半年到2021年上半年，都呈現平穩的趨勢，維持在7萬宅左右。2021年新建餘屋數量，第1季為7萬3685宅、第2季為7萬54宅。

內政部利用地籍資料、房屋稅籍住宅類資料與台電用電資料，將屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅，列為新建餘屋。

以長期觀察，新建餘屋數量自2018年第2季8萬82宅達到近年高點後，呈緩步下降趨勢，2021年第1季、第2季數量較2020年第4季為多，但相對去年同季仍為減少。2021年第2季數量較上季減少3631宅，較去年同季減少6279宅。

六都直轄市來看，2021年第2季新建餘屋住宅數量由高至低依序為新北市1萬5240宅、台中市9681宅、桃園市9334宅、高雄市8484宅、台南市5615宅、台北市3846宅，皆較上季減少。與2020年同季比較，6都僅台中市增加219宅。