肯亞當地時間1月6日，正在肯亞訪問的中國國務委員兼外長王毅應邀同肯亞總統肯雅塔共同出席由中方承建的蒙巴薩油碼頭竣工儀式。王毅在致辭時表示，非洲應是國際合作的大舞台，而不應是大國爭奪的競技場。他也暗批西方國家抹黑中國協助非洲國家發展的努力，並且向西方喊話：「比一比誰為非洲人民付出更多的汗水和辛勞」。

王毅祝賀肯亞在肯雅塔總統領導下又建成一個造福本國、惠及地區的重大基礎設施項目。王毅強調，大家今天在這裡見證的，是中非歷久彌新的真誠友誼，是中非共建「一帶一路」的可喜成果，是中非攜手走向現代化的光明前景。

王毅說，600多年前，中國航海家鄭和就曾率領當時世界上最強大的船隊3次到訪蒙巴薩，給非洲帶來了友誼與信任，而不是殖民和奴役。600年後，中國的工程技術人員踏著鄭和的足跡，又來到非洲，來到蒙巴薩，給當地人民修建了最好的公路、最好的鐵路，今天是最好的油氣設施。歷史是最公正的裁判，事實是最雄辯的證言。肯亞和非洲的兄弟姐妹心裡清楚，誰才是非洲真正的朋友和夥伴。

王毅表示，蒙巴薩油碼頭技術含量高、施工難度大。採用了世界一流的海上作業平台，同時有效保護了海洋環境，為當地創造了大量就業和商機。這些都說明，中非共建「一帶一路」正在沿著習近平主席和非洲領導人確定的目標，向著高標準、可持續、惠民生的方向轉型升級，大踏步向前邁進。

王毅說，蒙巴薩油碼頭的建成，是肯亞加快工業化進程的重要一步。實現現代化不是靠口號，而是靠行動。中非雙方已經合作建設超過1萬公里鐵路、近10萬公里公路、近千座橋梁、近百個港口，還有大量醫院和學校。中國已經成為非洲在現代化道路上堅定的盟友和可靠的夥伴。只要雙方繼續團結合作，就一定能走出一條發展中國家實現現代化的新路。

王毅表示，每一個國家都應當有發展進步的權利，每一個民族都應當有實現夢想的機會。21世紀是亞洲的世紀，也是非洲的世紀。中非27億人民攜手實現現代化，將書寫人類文明史上最輝煌的篇章。

王毅強調，中方一向呼籲國際社會更加重視非洲，一貫歡迎其他國家尤其是發達國家積極參與到非洲的發展進程中來。「非洲應是國際合作的大舞台，而不應是大國爭奪的競技場。如果有什麼要競爭的話，那就要比一比，誰為非洲做的更多，誰為非洲貢獻更大，誰為非洲人民付出更多的汗水和辛勞。」中國願與所有對非洲抱有善意的國家攜起手來，為非洲更加美好的未來作出新的貢獻。