小宇的新歌MV邀朱軒洋主演。（華納音樂提供）

宋念宇（小宇）日前推出全新專輯《無視 Be Nothing》，其中新歌〈怎麼忘記了你〉首度邀請魏如昀合唱，更找來《天橋上的魔術師》、《逆局》中皆有精湛演出的新銳演技派小生朱軒洋主演MV，完成拍攝後，小宇看完MV第一個想法竟是希望把自己的畫面全「剪掉」，小宇笑說：「覺得這個故事很觸動人心，也覺得整個情緒都很完整了，所以一開始是希望把這個故事留給在故事裡的人，捨棄第三者的視角。」然而所有工作人員都認為他在劇中的角色十分重要，幾經說服才有現在的成品。

〈怎麼忘記了你〉唱出以為不再因失去而痛，卻仍埋在心底的痛處，血淋淋地攤開記憶之於自我的深遠意義，MV故事則以「愛情」為主要架構，朱軒洋細膩的演技讓在現場的小宇印象深刻也感動不已，事後直讚他是既有顏值更有才華的新生代演員，更笑說：「他的表現帥又自然，很好奇他怎能在詮釋失控的情緒當下，又能兼具帥氣。」朱軒洋則在一旁謙虛的表示不敢當，也提到小宇的歌非常好聽且打動人心，MV與歌曲相當契合。

小宇在MV中雖然沒有佔太多的篇幅，僅在片頭、片尾出現，卻是主扣著整個MV的重要角色，MV中他象徵著每個觀眾的視角，一起和主角經歷這段失去的過程，希望藉由這首歌傳達：「受傷只是過程，終有一天一切都會好起來的。」MV已於「小宇-宋念宇」YouTube官方頻道首播。