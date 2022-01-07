大甲鎮瀾宮董事長顏清標傳出因選舉牽扯母親墳墓問題，氣到血壓飆高住院。（盧金足攝）

中二選區進入最後肉搏戰，傳出母親墳墓適法性遭質疑，讓顏清標氣到生病住院，傳出是民政局長吳世瑋爆料，吳世瑋7日否認，表示是一家網路媒體詢問顏母墓地是否合法，他向市議會副祕書長劉淑媚問其墓地地點，可能才讓顏清標知悉，已請生管處與沙鹿區公所去訪查，結果數日即會明朗。

台中市第二選區立委補選進入最後衝刺階段，國民黨候選人顏寬恒連日來遭綠營從土地占用到捷運設站爆打，現在又傳出祖母的墓地合法性，消息傳到大甲鎮瀾宮董事長顏清標耳裡，親友說，顏清標很孝順，對選戰打到母親的墓地，心痛又不捨，血壓飆高送急診住院。

這起顏清標被問及母親墳墓問題，氣到住院在網路Dcard被爆出，由於顏清標前年才動了換肝的大手術，外傳是民政局長吳世瑋間接證實此事，立法院副院長蔡其昌說，聽到後很訝異，不解民政局為何要去爆這種料，是不是同陣營中出現內鬨或什麼？感到匪夷所思。

顏清標住院是否由民政局長傳出所致？吳世瑋說，昨天下午有網路媒體來詢問，顏清標母親的墳墓位在沙鹿和龍井之間，墳墓是否有符合殯葬條例？他因還未調查清楚，一時也無法答覆相關事宜，需進一步求證。

吳世瑋表示，因台中市議會副祕書長劉淑媚追隨副議長顏莉敏多年，他打電話詢問劉淑媚相關事情，劉也不清楚顏清標母親的墳墓確切位置坐落何處，可能經連繫後顏清標才知道。