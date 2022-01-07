桃園機場至今累計12人確診，包含7名清潔人員、1名防疫計程車司機、2名金嗓歌友、1名歌友妹妹、1名保全。中央流行疫情指揮中心今公布疫調最新進展，感染Omicron的防疫計程車司機（案17240）全基因序列與清潔人員不同，研判與清潔人員群聚無關，目前群聚案暫定調為11人，待定序出爐後再定案。

昨桃園機場事件共新增7名本土個案，累計確診數達12人。12名確診者中，發病日最早的是清潔人員案17307，去年12月28日就開始喉嚨痛，昨確診新冠肺炎，Ct值33.8。

指揮官陳時中表示，案17368-17370是歌友會延伸的個案，源頭看起來是17239，不過是在歌友會查出，另有1案是機場保全（17240），1月5日發病，主管陪同採檢後確診，整體案子12例，不過稱為群聚的，正確來說應是10或11例，機場這位無法完全排除和10個人的相關，我們暫列11人，定序出爐後再定案。

陳時中表示，防疫計程車算在群聚裡面，因為基因定序不同，因此計程車司機視為另外一組。整體來看，比較有意義的是，較早的幾個案例，17230-17308這6案裡面，清潔人員案17307的N抗體陽性，其他都是陰性，看起來是案17307，不管是發病日、N抗體陽性、Ct值高的情況下，我們認為這是最早的個案。

另清潔人員案17238、17307都在轉盤旁的洗手間服務，但陳時中表示，2人時間上沒有重疊，懷疑是在洗手間感染，不過還需要進一步的定序，才能做報告。相關的疫調持續進行中，清潔人員、計程車這幾位，家庭的接觸者檢驗都是陰性，整體來看，社區的2278人都是陰性，剩下需要去看的就是我們的案17240，有3人還在檢驗，17309則有14人檢驗中。