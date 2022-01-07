朴熹詢（左）在宣傳活動中靠在崔宇植（中）肩膀上撒嬌。（車庫娛樂提供）

韓國動作犯罪鉅獻《無間對決》由《極惡對決》、《收屍人》發行團隊精心打造，故事敘述廣域搜查隊組長朴剛尹（趙震雄 飾），因收取來源不明搜查經費而大幅提升了辦案績效，卻也引來監察部負責人黃仁浩（朴熹詢 飾）的懷疑，於是黃仁浩便讓講求原則主義的新進警察崔旻載（崔宇植 飾），在朴剛尹的搜查小組中當臥底對他進行調查，漸漸發現了隱藏在朴剛尹背後的警察組織不能說的祕密，緊張懸疑感破表的故事情節，加上演員們充滿張力的精湛演技，都令韓國觀眾驚嘆不已，認為是部刺激嶄新的犯罪搜查之作。

在《以吾之名》中扮演性感黑幫老大的朴熹詢（韓方已正名，前譯：朴喜洵），這次飾演誓言要糾正警界不正之風的監察組負責人「黃仁浩」。提到接演理由，朴熹詢表示：「之前我曾演過幾次警察的角色，但通常都是行為不當的警察，這次則飾演要逮捕貪腐警察的角色，我想能藉由這部作品展現我不同的面貌。」對於在《無間對決》中和崔宇植的合作默契，朴熹詢表示：「我感受到了愛情，崔宇植是很值得信任的演員，我們之前已經有合作過了，所以真的覺得彼此很有愛！」而在宣傳活動中，朴熹詢在合影時，甚至將頭靠在崔宇植的肩膀上，實際展現出十分有愛的模樣，崔宇植也表示：「我從很久以前就很喜歡朴熹詢前輩，之前合作完《魔女首部曲：誕生》後，只要有前輩在的場合，總能成為我的力量。這次在《無間對決》拍攝現場時，前輩也幫了我很多，和他演戲時非常自在，即使我不用多做準備，只要和前輩對戲時都能呈現出很棒的效果，讓我感到非常幸福！」

另外，崔宇植近期在經紀公司官方YouTube頻道中，畫同公司演員的肖像畫時，因為把前輩孔劉畫成恐龍而造成話題，孔劉得知後也感到很無奈，他認為其他同事都被畫成「人像」，只有自己被畫成動物而哭笑不得。事後崔宇植似乎也感到非常懊悔，他表示：「其實我在畫完後有點擔心，真的很怕會不會被孔劉前輩的粉絲討厭，感到很害怕，但幸好目前還沒收到責備我的私訊。」不過孔劉也表示，自己在經紀公司即將公布的肖像畫反饋影片中，似乎有對崔宇植撂狠話，請大家期待他真實的反應。該片下週五（14日）在台上映。