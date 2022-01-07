「愛雲林禮盒」則由金健康庇護農場、圓夢庇護工場、緣享庇護養花場、糧莘庇護農場的好吃肉乾、餅乾、咖啡、香鬆等雲林特產組成，售價800元。（周麗蘭攝）

雲林縣府陸續輔導成立7家庇護工場，圖為圓夢庇護工場的員工與產品。（雲林縣府勞青處提供）

雲林縣府陸續輔導成立7家庇護工場，其中6家在年節期間都會推出應景產品提高買氣，今年縣府勞動暨青年事務發展處特別挑選6家庇護工場的人氣商品，組成2款綜合禮盒加強行銷，分別是300元的「防疫安心禮盒」和800元的「愛雲林禮盒」。

「防疫安心禮盒」由和拓的防疫口罩與可麗兒的清潔用品組成，勞青處長張世忠表示，生產醫療口罩、LED節能產品、空氣偵測及過濾設備的和拓公司進用多名身心障礙者；可麗兒平時提供清潔服務、病媒防治、園藝服務、車輛清洗，也有清潔用品批發零售。

「愛雲林禮盒」則由金健康庇護農場、圓夢庇護工場、緣享庇護養花場、糧莘庇護農場的好吃肉乾、餅乾、咖啡、香鬆等雲林特產組成。張世忠表示，這4家庇護工場的營業項目有蘭花組盆、紅藜產品加工、四季鮮果栽種等。

這2款禮盒都由財團法人台灣公益CEO協會代為行銷，永慶不動產已認購多盒。

張世忠說，縣府多年來協助庇護工場茁壯，讓身心障礙朋友們走入人群，希望大家多多給予他們支持鼓勵，每一張訂購單都是給庇護員工改變生命價值的機會，都是身心障礙者重啟希望的推手。

民眾可上庇護工場網站選購，也可下載「中央福利社」APP，搜尋庇護工場名稱就有相關庇護商品可選購。

實體通路則有國道三號古坑服務區、古坑綠色隧道交流驛站、虎尾鎮「雲林記憶cool」。