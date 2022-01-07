台灣一周暴增79例境外移入Omicron。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心公布本周境外移入個案基因定序結果，共新增79例Omicron及5例Delta。去年12月中，國內出現首例Omicron境外移入個案，短短一個月已累計138例，再加上7例本土，總共有145例。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前境外移入Omicron共138例，共來自以美國最多，共84例，英國12例、哈薩克8例、法國6例、加拿大4例，其他國家分布包括歐亞美都有。

另外本周有3例防疫旅館改判本土的Omicron個案（案17058、案17099、案17127），以及桃園機場4例已確認為Omicron（案17230、案17238、案17239、案17240）。目前國內累計145例Omicron個案。

羅一鈞說明，145例Omicron個案中以20至39歲最多；131位為突破性感染，僅7人未完整接種；所有境外移入個案皆為檢疫期滿前確診，都沒有返家；無症狀佔62例、輕症佔72例，目前沒有發現中重度症狀患者。由於多數Omicron個案皆有完整接種，預期保護效果維持著，但如果個案變多，不排除有發現重症情形，因此呼籲仍應盡快接種疫苗。

Delta方面，本周新增5例境外移入個案，分別來自越南（2例）、美國、阿聯、寮國；另本周有1例防疫旅館改列本土（案17181）。目前國內累計驗出303例Delta，其中52例本土、251例境外移入。