新北市永和區一年一度歲末送暖系列活動，即日起至1月16日全面展開。（永和區公所提供）

新北市永和區一年一度歲末送暖系列活動，即日起至1月16日全面展開。永和區公所攜手永和保福宮、永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善協會、新北市慈善會、台北威澤堂、台北愛國獅子會等6個慈善團體，總計發放市值超過325萬元的關懷禮金、美食餐券、白米及民生物資，讓永和區2000戶的弱勢家庭安心過好年。

首場活動今（7）日於保福宮登場，發放關懷禮金與白米，保福宮主委陳水生表示，保福宮是地方信仰中心，已連續10幾年與公所合作舉辦歲末送暖活動，每年都會將信眾的愛心力量嘉惠本區的弱勢家庭，發放關懷禮金與白米。光是禮金就準備了90多萬元，結合物資市值更是超過150萬元。

此外，活動期間也結合永和衛生所，提供低收入戶免費健康檢查，除了給予經濟上關懷，更不忘照顧市民的健康。

永和區公所表示，今年與往年不同的是，除了禮金和民生物資外，特別請託永和區市民成長班書法班教師及名師10人與多位優秀學徒，齊力揮毫「春、福、滿」吉祥字春聯組，共發送1000套，代表公所的祝福，希望讓受助家庭滿載而歸，開心迎新年。

「真的很謝謝公所和善心團體，每年都讓我們感受到社會滿滿的溫暖與祝福！」永和區的85歲趙爺爺由他的姪子、姪女協助推著輪椅到保福宮領取物資，緩緩地向工作人員一一道謝。趙爺爺開心地說道，平時除了公部門的低收入戶補助及社工的輔導關懷外，每年歲末送暖活動，總能讓他倍感社會大眾的善心和溫暖。

永和區長陳怡君表示，今年募集到的捐贈禮金及物資是去年的2倍多，非常感謝各界善心團體攜手合作，讓公益的力量凝聚在一起，期盼這樣的善舉，能拋磚引玉，讓更多的愛心及資源加入送暖的活動。

首場保福宮發放時間為1月7日至9日，接續10日由新北市慈善會、台北威澤堂、台北市愛國獅子會在永和國父紀念館聯合發放、15日及16日分別由永和玄聖閣及新北市心靈雅居慈善協會各在會址持續辦理關懷活動，將溫暖能量傳遞永和各個角落。