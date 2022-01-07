受到哈薩克暴動加劇、利比亞供應銳減的影響，帶動油價7日（周五）走高，使本周油價累計上漲6％，可望創去年12月中以來最大周線漲幅。

在台灣時間下午約2時，布蘭特原油期價勁揚0.68美元或0.83％，報每桶82.67美元。周四該期油收漲1.5％。

西德州中級原油期價躍升0.73美元或0.9％，報每桶80.19美元。周四該期油收漲2.1％。

本周布蘭特與西德州原油周線漲幅可望逾6％，而油價已衝上去年11月底以來的高點。