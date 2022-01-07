國際油價周線有望創12月中以來最佳漲幅 14:292022/01/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到哈薩克暴動加劇、利比亞供應銳減的影響，帶動油價7日（周五）走高，使本周油價累計上漲6％，可望創去年12月中以來最大周線漲幅。 在台灣時間下午約2時，布蘭特原油期價勁揚0.68美元或0.83％，報每桶82.67美元。周四該期油收漲1.5％。 西德州中級原油期價躍升0.73美元或0.9％，報每桶80.19美元。周四該期油收漲2.1％。 本周布蘭特與西德州原油周線漲幅可望逾6％，而油價已衝上去年11月底以來的高點。 連7漲 電業天然氣調價1成 發電成本走高 油價今年大漲六成 金價表現六年來最差 #油價 #周線漲幅 #報每桶 #期油 #收漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情擔憂減緩 油價連五漲 14:352021/12/28 財經 天然氣狂飆 4月恐臨電價風暴 04:102022/01/02 財經焦點 學者稱電價恐3年漲58％ 僅次日本 04:102022/01/04 焦點要聞 哈薩克流血大暴動 民眾怒了 不只因油價飆升 16:552022/01/06 國際 2022油價維持70~80美元 物價漲多跌少 04:102022/01/01 財經焦點 商品期貨趨勢專欄－原油期 短多趨勢不變 04:102022/01/07 證券．權證 美股中概股大反彈 創2008年來最大漲幅 10:592021/12/31 財經 國發會：今年CPI仍可控制在通膨警戒線2％以下 15:232022/01/06 財經 新年第二周油價也看漲 95無鉛重回30元大關 17:492022/01/06 財經 恒生指數收漲56點 連五漲 17:212021/12/28 財經 加油要快！下周油價恐大漲1元 95無鉛逼近30元 13:402021/12/30 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 有150萬要怎麼花？國三弟給答案太震撼：輸慘了 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 台積電、聯發科遭狙擊 台股恐慌殺盤 巨震逾300點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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