新北市鶯歌工商近期舉辦「漫步在山河之間器物設計」成果展，展示美術工藝科設計的30組茶具，茶具主軸為濕地生態，各作品融入濕地動物或植物。（鶯歌工商提供）

新北市鶯歌工商近期舉辦「漫步在山河之間器物設計」成果展，展示美術工藝科設計的30組茶具，茶具主軸為濕地生態，各作品融入濕地動物或植物。（鶯歌工商提供）

新北市鶯歌工商近期舉辦「漫步在山河之間器物設計」成果展，展示美術工藝科設計的30組茶具，茶具主軸為濕地生態，各作品融入濕地動物或植物，製作以玻璃、琺瑯為主材質，手繪釉下彩為輔的茶器，其中有學生以瀕危台灣特有種「大安水蓑衣」為主題，將碟器、茶組融入水蓑衣外觀，盼喚起大眾的環保意識。

「漫步在山河之間器物設計」展覽近期在校內展出至2月11日，鶯歌工商指出，該展覽以濕地生態為主題，高三學生將植物或動物當作設計主軸，探討台灣各縣市之濕地生態，每人著手設計相關茶器具及用品，並延伸發展為各濕地具代表性的產品，並以玻璃、琺瑯為主材質製作出獨特釉色造型茶杯，除了培養學生對對生活美學的省思，也將永續自然生態的觀念融入作品中。

高三生游巧蕙創作出以鳥類「彩鷸」為主題的茶具，她表示，彩鷸相較於大多數的鷸鳥，斑點和條紋都特別顯眼，尤其是母鳥擁有栗紅色的胸羽以及暗綠色的背羽，在自然環境中總是令人驚豔，因此她將彩鷸的紅、黃褐色融入在茶器中，也加入部分日式風格，以玻璃融合、玻璃烤彎及鑄造技法，整體造型表現呈幾何的流動形。

另外有學生也以特殊植物作為創作主軸，高三生謝若婕以花卉「大安水蓑衣」作為主題，將台中市大安區的瀕危台灣特有種的姿態完美融入茶具中，謝若婕表示，野生大安水蓑衣只剩下不到1000株，雖然花形姿態優美，但因人類大肆破壞而瀕臨絕種，希望民眾觀賞作品時能反思，愛護生態。

鶯歌工商校長顏龍源表示，每次經過創作玻璃教室，都看到學生非常投入，學校一直秉持著從做中學的態度，希望讓高一、高二生深耕基礎技術力，在三年級時統整專精學習，看到學生製作專題、作品的能力感到很欣慰，也感謝教育局的創新教育加速器計畫經費支持，促成產學合作，也讓學生學習到許多經驗，未來校方會考慮更多產官學合作可能，讓學生作品被業界看見。