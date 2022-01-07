國民黨台北市議員陳永德。（圖／本報系影音截圖）

桃機群聚確診爆不停，截至今日（7）共12例本土個案，引爆全國恐慌。對此，國民黨台北市議員陳永德指出，公投輔選期間桃園市市長鄭文燦對民進黨議員邀約照單全收，儼然一副準備參選2024總統姿態，卻荒廢了自己的本業與職掌，如今桃園疫情再度爆發釀大禍，鄭也別想再跟副總統賴清德比了，因為鄭的民調與聲望都將不斷下跌，離總統夢只會愈來愈遠。

陳永德6日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，之前有很長一段時間本土個案都+0，但卻每天都有境外移入案例，當然會成破口，果然愈演愈烈現在釀成大禍；桃園機場這麼重要的地方，所有的清消和細節都非常重要，如今卻已7個清潔員染疫了，讓他不禁感嘆：「鄭文燦，真的你好忙！」他也想問鄭：「為什麼又是桃園？為什麼又是桃機？為什麼之前的3+11諾富特破口的事件，難道你不用負責任嗎？」

陳永德痛批，蔡政府傾府院黨之力在拚公投的時候，他想問鄭文燦來了台北幾次？幾乎所有民進黨議員的邀約，只要是關於公投的活動，鄭都照單全收、場場必到，「你在幹什麼？你是一直心想，要競選未來的總統嗎？」

針對本土疫情再度大爆發，陳永德表示，下周起返鄉人潮開始，桃園將成全國重中之重，這些人潮非常可觀，也預示著未來疫情的可怕。尤其現在入境都至少要有接種兩劑疫苗的證明，還要檢疫才能上飛機，那為何境外移入案例那麼容易發生？甚至還每天案例愈來愈多？陳大罵：「鄭文燦，你在幹什麼？你在幹什麼？你真的好忙！」並強調鄭若連自己本業是什麼、身為國門防疫守護者的角色都搞不清楚，那就真的不用再選了，也別想再跟賴清德比了，因為所有的民調與聲望都將不斷下降，距離總統夢將愈來愈遠。