英國頂級奢華汽車品牌賓利(Bentley)在2021年全球銷售達到31%的創紀錄強勁成長。

母公司福斯集團在周四表示，儘管新冠疫情的連年肆虐，賓利在2021年賣出了1萬4659輛汽車，高於2020年的1萬1206輛，而2020年的銷量也是創紀錄，等於連兩年總銷量都創新紀錄。

由於新冠疫情引起的旅行限制，抑制消費行為，導致超級富人有更多可支配所得。主要市場中國和美國在高級奢華轎車的銷售也出現廣泛的增加。

賓利表示，去年美國和中國的銷售分別增加39%和40%，該兩市場佔全球總銷售高達近6成。

執行長Adrian Hallmark在聲明中說，2021年是難以預測的一年，公司克服了重大阻力，在銷售上取得突破性表現。

售價15萬英鎊(約20.3萬美元)的賓利Bentayga豪華休旅車為銷售量最多的車款，該車款也由於新增油電混合車款而獲得銷售提振。

賓利先前已承諾，在2030年將完全進入電動車銷售。